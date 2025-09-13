Anthony Rizzo se retira con los Cachorros y casi atrapa un jonrón en las gradas de Wrigley

CHICAGO (AP) — Anthony Rizzo celebró su retiro en las famosas gradas del Wrigley Field.

Fue un gran día.

Rizzo se unió el sábado a los Cachorros de Chicago como embajador del equipo y realizó el primer lanzamiento ceremonial al jardinero Ian Happ, uno de sus excompañeros, antes de tomar asiento en las gradas del jardín izquierdo para el juego de la tarde contra Tampa Bay.

Rizzo, de 36 años, casi atrapó el primer jonrón en la carrera de Moisés Ballesteros para Chicago en la segunda entrada, pero se le escapó de las manos. Un aficionado junto a Rizzo recuperó la pelota.

Rizzo, un veterano de 14 años en las Grandes Ligas, dijo que planeaba comer un hot dog, beber bebidas alcohólicas y posiblemente lanzar una pelota a Happ en el jardín izquierdo.

“Tengo un día para realmente disfrutarlo”, expresó Rizzo.

Rizzo debutó en las Grandes Ligas con San Diego en 2011, pero alcanzó la fama después de ser traspasado a Chicago en enero de 2012.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas y cuatro veces ganador del Guante de Oro bateó para .272 con 242 jonrones y 784 carreras impulsadas en diez años con los Cachorros. Ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2016, el primer título de la franquicia desde 1908.

Rizzo fue traspasado a los Yankees de Nueva York como parte de una venta masiva en la fecha límite de 2021.

Rizzo y su familia visitaron Chicago para el festival musical Lollapalooza este verano cuando el propietario de los Cachorros, Tom Ricketts, los invitó a cenar para hablar sobre un posible papel de embajador.

“Ser traspasado fue un torbellino, desgarrador, tantas emociones y jugar para los Yankees fue muy especial para mí”, comentó Rizzo. “Crecí siendo fanático de los Yankees".

“Ser invitado de regreso aquí, donde realmente creé mi legado, es muy especial para mí y muy humilde”.

Durante las festividades del sábado, Rizzo, un sobreviviente de linfoma de Hodgkin y ganador del Premio Roberto Clemente 2017 por servicio comunitario, vistió una camiseta de los Cachorros firmada por pacientes con cáncer visitados por la Fundación Familiar Anthony Rizzo. La fundación ha recaudado fondos para la investigación del cáncer y el apoyo a las familias de los pacientes.

“Al pasar por el aeropuerto casi siempre, una familia se nos acerca y dice: ‘Nos ayudaste aquí, ayudaste a nuestro amigo aquí’”, manifestó Rizzo. “Es una sensación tan gratificante”.

Después de romperse el brazo derecho el año pasado, Rizzo dijo que preparó a su familia para la posibilidad de que su carrera terminara. Rizzo se convirtió en agente libre cuando los Yankees rechazaron su opción de 17 millones en noviembre.

“Se decidió más o menos desde el principio que si no conseguía la oportunidad adecuada, probablemente sería el final”, dijo. “Y no podría estar más feliz”.

