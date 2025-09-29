Anthropic lanza Claude 4.5, promociona mejores capacidades y apunta a clientes empresariales

Por Jeffrey Dastin y Deepa Seetharaman

29 sep (Reuters) - Anthropic presentó el modelo de inteligencia artificial Claude 4.5 el lunes y dijo que la versión más nueva puede codificar durante períodos ininterrumpidos más largos y manejar mejor las tareas financieras y científicas, en un avance de la compañía emergente hacia la IA empresarial.

La "startup" de IA respaldada por Alphabet y Amazon.com compite con sus rivales para levantar modelos que puedan operar software de manera confiable y completar trabajos de varios pasos, clave para los agentes de IA, que pueden realizar tareas por los humanos.

El modelo Sonnet 4.5 creó una aplicación web desde cero en pruebas internas, y un cliente mantuvo el código del chatbot de IA de forma autónoma durante 30 horas, en comparación con las siete del anterior Claude Opus 4 de Anthropic para un usuario diferente, dijo el director de productos Mike Krieger.

Anthropic se está enfocando en usuarios avanzados y clientes empresariales en lugar de un consumo viral, dijo.

Claude 4.5 es más fuerte en finanzas y razonamiento científico y mejor en el uso de computadoras, con un puntaje de alrededor del 60% en una prueba que analiza la destreza del sistema operativo, en comparación con el 40% aproximado de modelos anteriores, dijo la compañía.

Por otra parte, Microsoft dijo el lunes que agregaría nuevas funciones de Microsoft 365 Copilot impulsadas por modelos de Anthropic, incluyendo el "Modo Agente" en Excel y Word, y un "Agente de Office" en el chat de Copilot.

La semana pasada, Microsoft dijo que traería los modelos de Anthropic a Microsoft 365 Copilot para diversificarse de su socio de hace tiempo OpenAI.

Anthropic, fundada por exejecutivos de OpenAI, ha posicionado a Claude para su uso en el entorno laboral con medidas de seguridad que, dicen, reducen los resultados riesgosos.

La empresa ha estado promocionando las habilidades de codificación y análisis de datos de Claude a industrias reguladas y equipos que desean que los modelos funcionen en múltiples herramientas de software. (Información de Jeffrey Dastin, Deepa Seetharaman en San Francisco y Akash Sriram en Bengaluru; Edición de Anil D'Silva. Editado en español por Aldo Nicolai)