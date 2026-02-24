Anthropic lanza más herramientas de IA semanas después de que complemento provocó caída del mercado

SAN FRANCISCO, EEUU, 24 feb (Reuters) -

El laboratorio de inteligencia artificial de Anthropic presentó el martes diez nuevas formas en que los clientes empresariales pueden incorporar su tecnología en áreas importantes de su trabajo, semanas después de que otros lanzamientos provocaron un desplome de acciones de empresas de software tradicionales.

La empresa emergente, que tiene su sede en San Francisco, dijo que sus complementos ahora podrían ayudar en tareas de banca de inversión, como la revisión de negocios, tareas de gestión patrimonial, como el análisis de carteras, y relacionadas con los recursos humanos, como hacer que los materiales para nuevos empleados reflejen el tono y las políticas de la marca.

Otros elementos que Anthropic promocionó fueron complementos para capital privado, ingeniería y diseño. Con el respaldo de Alphabet's Google y Amazon.com, el laboratorio también anunció que iba a lanzar formas de conectar su IA Claude a algunas herramientas empresariales de uso común, como Google Calendar y Gmail.

Los rápidos lanzamientos de este año muestran cómo Anthropic busca adelantarse al resto en la oferta de una IA cada vez más autónoma al lucrativo mercado empresarial antes de una oferta pública ampliamente esperada.

Anthropic se enfrenta a la competencia de la propia Google, OpenAI y xAI de Elon Musk, entre otros. La empresa emergente ha dicho antes que aún no ha decidido si saldrá a bolsa.

El mes pasado, el lanzamiento de un complemento legal por parte de Anthropic provocó una venta masiva de acciones de software y servicios por valor de $830.000 millones de dólares en todo el mundo, incluidas algunas de las empresas asociadas a la startup, durante seis días de negociación, ya que los inversores temían que la automatización impulsada por la IA pudiera reducir gran parte de los ingresos de esas empresas.

Scott White, director de productos para empresas de Anthropic, dijo que el objetivo era que Claude ofrezca los mejores resultados a los clientes, no sustituirlos.

"No es un producto que pretenda adueñarse de todos los flujos de trabajo", dijo en una entrevista. "Proporcionamos infraestructura e inteligencia para que nuestros socios o clientes puedan aportar sus conocimientos empresariales, su experiencia, sus relaciones de confianza y sus clientes a la ecuación".

Anthropic dijo que sus nuevos complementos se desarrollaron conjuntamente con socios, entre los que se encuentran LSEG

y FactSet.

La compañía contó que empresas como Thomson Reuters, propietaria de la agencia de noticias Reuters, y RBC Wealth Management estaban usando agentes de IA impulsados por Anthropic.

Las empresas también pueden crear y gestionar sus propios complementos, según Anthropic. (Reporte de Jeffrey Dastin y Deepa Seetharaman en San Francisco; edición en español de Javier López de Lérida)