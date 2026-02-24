Anthropic se mantiene firme en su disputa con el Pentágono, según una fuente

Por David Jeans

NUEVA YORK, 24 feb (Reuters) -

El laboratorio de inteligencia artificial (IA) Anthropic no tiene intención de suavizar sus restricciones de uso para fines militares, dijo el martes una persona familiarizada con el asunto, tras una reunión para discutir el futuro de su relación con el Pentágono.

La reunión entre el presidente ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se programó para resolver una disputa de meses entre ambas partes.

La empresa emergente de IA se ha negado a eliminar las medidas de seguridad que impedirían que su tecnología se utilice para dirigir armas de forma autónoma y llevar a cabo vigilancia interna en Estados Unidos.

Los funcionarios del Pentágono han argumentado que el Gobierno solo debería estar obligado a cumplir con la legislación estadounidense.

Durante la reunión, Hegseth dio un ultimátum a Anthropic: se le va a considerar un riesgo para la cadena de suministro o el Gobierno invocará una ley que obligará a Anthropic a cambiar sus normas, según la persona familiarizada con el asunto.

El Gobierno dio a Anthropic hasta el viernes para responder.

El Pentágono no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de David Jeans en Nueva York; redacción de Deepa Seetharaman en San Francisco; edición en español de Javier López de Lérida)