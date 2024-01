La palista gallega se muestra ambiciosa y confía en que los próximos Juegos serán "muy buenos" para el deporte español

PARÍS, 19 Ene. 2024 (Europa Press) -

La palista española Antía Jácome, diploma olímpico en Tokyo 2020 y cuatro veces subcampeona del mundo, sueña con lograr dos medallas en C2-500 metros, junto a María Corbera, y C1-200 metros en los Juegos de París del próximo verano que, según ella, serán "muy, muy buenos" para el piragüismo y delegación nacionales.

En una entrevista a Europa Press, Antía Jácome no oculta su pasión por la capital francesa, que visitó junto al resto de embajadores -todos excepto la taekwondista Adriana Cerezo, que competía en Estados Unidos- del programa 'Talento a bordo' de Iberia a menos de seis meses de la inauguración.

"París es precioso. Es una ciudad increíble y la verdad es que estar aquí de nuevo para mí es increíble. Tenemos la mira puesta en este año, casi a mediados, con un objetivo bastante ambicioso. Queremos ir pasito a pasito, disfrutando del día a día y de cada entrenamiento. Estar aquí te da ese cosquilleo de nerviosismo, pero te das cuenta de que queda bastante y que tienes que ir con cabecita", admitió.

Junto a sus compañeros Marcus Cooper Walz y María Cobera, Antía Jácome abandera las opciones del piragüismo en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne. "¿Presión? La presión nos la metemos nosotros mismos. Entrenamos cada día y sufrimos muchísimo cada día en los entrenamientos. Ahora mismo pasamos muchísimo frío, en verano, muchísimo calor. La mira está puesta en ti y eso te genera un poquito de presión, pero a la vez motivación para poder conseguir ese objetivo tan ambicioso que tenemos este año", indicó.

La palista pontevedresa logró dos platas en C1 y C2 200 y otra en C2 500 metros en el Mundial del pasado año en Duisburgo (Alemania). "Al final también hablan los resultados, y después de conseguirlos pensamos en poder luchar por una medalla y yo creo que es bastante posible. Es verdad que puede pasar de todo en los Juegos Olímpicos y que la gente viene muy preparada, pero nosotras tampoco vamos a ser menos y vamos a dar la talla", subrayó.

A su juicio, la mujer ha demostrado que tiene "un nivel muy alto" y está "destacando muchísimo" en el deporte español. "Creo que eso es lo que nos revaloricemos y lo haga la gente. En los Juegos se está hablando 24/7 de nosotros. Te sientes como una estrella, y esto nos da muchísima repercusión, que es lo que le hace falta también a nuestro deporte al ser minoritario", valoró.

"no perdí un bronce, gané un quinto"

Cuando concluyó quinta en su debut en Tokyo, Jácome se extrañó por la reacción de su entorno porque lo consideró un gran resultado. "Lo primero que me dijeron fue que había rozado la medalla. Entonces, era un casi, pero mi sensación no era que había perdido un bronce sino que había ganado un quinto puesto. Era algo que la gente como que no entendía y se preguntaba '¿por qué está tan contenta?'", recordó.

La palista venía de otros años en los que no había entrado en las finales y de haber competido 'en doble' y desconocía cómo se iba a sentir en una prueba individual. "Al final yo terminé tan contenta que no podría expresártelo con palabras. Fue una satisfacción total por saber que había trabajado muy bien para conseguir ese resultado. No podía haberlo hecho ni mejor ni peor, había dado mi 100% y era mi recompensa a todo el trabajo y sacrificio que había hecho durante los años anteriores", resumió.

La cuádruple subcampeona del mundo y oro y plata en el Europeo de 2022 cree que para el deporte español y en el piragüismo los de París 2024 van a ser "muy buenos", y superarán el 'techo de cristal' de las 22 medallas de Barcelona'92.

"Creo que nos va a ir muy, muy bien. Diría que 6-7 medallas en piragüismo. Yo siempre quiero tirar por lo alto, pero no sé ahora mismo decirte exactamente en el deporte español, pero sí que en el piragüismo yo apostaría por 6-7 medallas", recalcó.

Jácome tiene "claro" que va a "luchar" por dos. "Me veo consiguiendo dos medallas olímpicas, pero bueno es que todavía hay mucho trabajo que hacer para eso y sería mi sueño. Es verdad que al final hemos tenido muy buenos resultados y que la gente apuesta mucho por nosotras, pero quiero ir con mucha cautela. Ojalá llegue a París en las mejores condiciones y poder recoger dos medallitas", reiteró a Europa Press.

Para la gallega, el deporte español están "dando un salto muy grande" y consideró que tener a los familiares, amigos y a la afición cerca va a ser clave para lograr una buena consecha de medallas. "Que haya público, porque yo no he vivido otros Juegos Olímpicos que tuviesen, me gustaría bastante. Creo que se va a notar la diferencia", manifestó.

Al lado de su padre, que cruzaba a nado la playa de La Lanzada cuando era una cría, Antía soñó en su kayak que se subiría al podio olímpico. Hasta ese instante, si llega, y delante de la Torre Eiffel, no reclama mucho más de lo que ya tiene. "Cada vez estamos teniendo muchas más ayudas, los medios se interesan muchísimo más y nos están dando muchísima visibilidad. Seguir así, creciendo, teniendo resultados y que nos lo valoren. Solo pido eso", apuntó.