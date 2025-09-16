Anticipan un acuerdo definitivo sobre TikTok tras la conversación entre Trump y Xi

WASHINGTON, 16 sep (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que anticipaba un acuerdo final sobre la aplicación de videos cortos TikTok cuando el presidente Donald Trump hable con el líder chino Xi Jinping el viernes.

China tenía una larga lista de peticiones durante las conversaciones de esta semana en Madrid, dijo Bessent. Describió las negociaciones como plenas y llevadas a cabo con gran respeto.

Las dos partes dijeron el lunes que habían alcanzado un acuerdo marco tras meses de conversaciones entre las economías número 1 y número 2 del mundo para desactivar una guerra comercial de gran alcance que ha inquietado a los mercados globales.

Bessent dijo que Trump dejó claro que TikTok, una aplicación que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, sin acuerdo para pasar a ser propiedad controlada por Estados Unidos. Sin embargo, Trump ha ampliado tres veces el plazo para llegar a un acuerdo sobre la aplicación y se esperaba que lo hiciera una cuarta vez en la fecha límite del próximo miércoles. Bessent dijo que los detalles sobre las condiciones comerciales con los nuevos inversores debían ultimarse y se negó a dar más información. (Información de Susan Heavey y Doina Chiacu; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)