Anticonceptivos financiados por Estados Unidos para países pobres serán quemados en Francia: fuentes

Por Ammu Kannampilly, Jennifer Rigby y Jonathan Landay

23 jul (Reuters) - Anticonceptivos financiados por Estados Unidos por valor de casi US$10 millones están siendo enviados a Francia desde Bélgica para ser incinerados, después de que Washington rechazó ofertas de Naciones Unidas y de organizaciones de planificación familiar para comprar o enviar los suministros a naciones pobres, dijeron dos fuentes a Reuters.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Reuters el miércoles que se había tomado la decisión de destruir las existencias.

Los suministros llevan meses varados en un almacén de Geel, una ciudad de la provincia belga de Amberes, tras la decisión de Donald Trump de congelar la ayuda exterior estadounidense en enero.

Se trata de implantes y píldoras anticonceptivas, así como dispositivos intrauterinos para ayudar a prevenir embarazos no deseados, según siete fuentes y una captura de pantalla compartida por una octava fuente que confirmó la destrucción prevista.

El gobierno de Estados Unidos gastará US$167.000 para incinerar las existencias en una instalación en Francia que se ocupa de residuos médicos, confirmó el Departamento de Estado.

El portavoz dijo que se tomó la decisión preliminar de destruir ciertos productos procedentes de contratos rescindidos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

"Sólo se ha aprobado la eliminación de un número limitado de productos", dijo el portavoz por correo electrónico, añadiendo que no se destruirán preservativos ni medicamentos contra el VIH.

El Ministerio de Relaciones Exteriores belga dijo que Bruselas mantuvo conversaciones con las autoridades estadounidenses y "exploró todas las opciones posibles para evitar la destrucción, incluida la reubicación temporal".

"Pese a los esfuerzos, y con pleno respeto a nuestros socios, no se pudo asegurar una alternativa viable. No obstante, Bélgica sigue buscando de forma activa soluciones para evitar este lamentable desenlace", señaló en un comunicado compartido con Reuters el martes. "La salud sexual y reproductiva no debe estar sujeta a restricciones ideológicas".

Los suministros, por valor de US$9,7 millones, caducan entre abril de 2027 y septiembre de 2031, según un documento interno en el que se enumeran las existencias del almacén y que fue verificado por tres fuentes.

(Reporte adicional de Charlotte Van Campenhout en Bruselas; editado en español por Carlos Serrano)