Antigua división de la USAID renace como organización filantrópica independiente

WASHINGTON (AP) — Una división de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) eliminada el año pasado por los recortes del presidente Donald Trump renació el jueves como una organización independiente sin fines de lucro, lo que permitirá que su trabajo internacional continúe en una nueva forma.

Esta reencarnación de las Operaciones de Innovación para el Desarrollo (DIV, por sus siglas en inglés) de la USAID como el fondo sin fines de lucro DIV Fund se realiza gracias a los US$48 millones aportados por dos donantes privados. Es un inusual caso de continuación después de que el gobierno de Trump congelara toda la financiación extranjera el año pasado y permitiera que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk desmantelara la agencia, que entregó ayuda exterior de Estados Unidos durante 60 años.

De esa destrucción, que costó decenas de miles de empleos y causó la muerte de personas en todo el mundo, se hicieron muchos esfuerzos privados para preservar décadas de datos y conocimientos que albergaba la USAID, ayudar a los beneficiarios a mantener programas vitales en funcionamiento y reimaginar cómo podría funcionar el desarrollo internacional.

Pero pocos de esos esfuerzos han logrado atraer el tipo de financiación filantrópica que ha conseguido el DIV Fund. Financiadores, beneficiarios anteriores y personal del fondo se reunieron en el ático de paredes de vidrio de un grupo de expertos en Washington al atardecer del jueves para marcar el nuevo capítulo. El ambiente era resuelto y optimista, habiendo encontrado una manera de continuar donde muchos esfuerzos en el desarrollo internacional se han descarrilado.

“La pérdida del apoyo del gobierno de Estados Unidos es un gran golpe”, afirmó Michael Kremer, director científico del DIV Fund y economista galardonado con el Premio Nobel. “Es maravilloso que los financiadores privados hayan intervenido para ayudar a llenar parte de ese vacío, pero solo se llena parte del vacío”.

Algunos de los líderes de la nueva organización sin fines de lucro también contribuyeron a canalizar US$110 millones de donaciones filantrópicas privadas el año pasado a proyectos que perdieron financiación de la USAID. Ahora, el DIV Fund tiene como objetivo otorgar US$25 millones anualmente, lo que representa un poco más de la mitad del presupuesto que tenía cuando era una división de la USAID.

Relaciones con donantes y un enfoque de nicho ayudan a impulsar la recaudación de fondos

Su éxito en la recaudación de fondos tiene un par de ingredientes.

En primer lugar, el fondo sin fines de lucro DIV Fund actúa como un centro de investigación y desarrollo para identificar intervenciones muy asequibles y eficientes, y luego apoyar su expansión a escala. Como tal, su presupuesto es muy pequeño en comparación con programas de tratamiento o prevención del VIH o de respuesta a la hambruna, por ejemplo.

Luego, mientras eran una división en USAID, las DIV ya habían obtenido financiación filantrópica externa que incluía una subvención de US$45 millones de Coefficient Giving, una fundación con sede en San Francisco que ahora es uno de los principales financiadores de la organización sin fines de lucro. El otro financiador es anónimo.

Finalmente, Kremer dijo que los programas que identifican generalmente obtienen financiación de gobiernos locales o generan ingresos, en lugar de depender de la financiación a largo plazo de países donantes como Estados Unidos. Ese camino hacia la sostenibilidad es aún más importante ante los grandes recortes a la asistencia exterior de distintos países donantes históricos.

Nuevas posibilidades fuera de la USAID

De la cantidad total que el DIV Fund ha recaudado hasta ahora, se han asignado US$20 millones a antiguos beneficiarios, dejando US$28 millones para futuras subvenciones. El fondo tendrá una convocatoria abierta para solicitudes este año, un proceso al que están dedicados porque genera muchas ideas nuevas.

Dentro de la USAID, las DIV a veces influían en otros departamentos y obtenían apoyo adicional para proyectos que habían respaldado. Ahora, en el exterior, el DIV Fund planea trabajar con grandes donantes como el Banco Mundial y otros países para adoptar sus recomendaciones y desarrollar sus propios fondos de investigación similares.

Otis Reid, director ejecutivo de Salud Global y Bienestar en Coefficient Giving, dijo que a medida que se reduce la cantidad total de asistencia exterior oficial, es aún más importante que lo que queda se use de la mejor manera.

“Realmente importa mucho si ese dinero se destina a cosas que son altamente efectivas, moderadamente efectivas o inefectivas”, señaló. “Y creo que el DIV puede desempeñar un papel realmente crucial en mover las cosas de la parte inefectiva a la muy efectiva del espectro”.

Muchos programas que las DIV han apoyado están validados a través de ensayos controlados aleatorios, un tipo específico de diseño de investigación. Kathryn Oliver, profesora en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres que estudia cómo la evidencia documenta la creación de políticas, dijo que, si bien estos ensayos son valiosos para responder a tipos específicos de preguntas, no pueden proporcionar a los responsables de políticas toda la información que necesitan.

“Es el diseño de investigación más robusto para responder preguntas sobre la efectividad de las intervenciones en comparación con el tratamiento habitual, definitivamente”, dijo, refiriéndose a los ensayos. “Pero no es el diseño más robusto para responder a cualquier otro tipo de preguntas”, como si las poblaciones lo encuentran aceptable o cómo se compara con otros enfoques.

La futura relación con el gobierno de Estados Unidos es incierta

Como una nueva organización sin fines de lucro, el DIV Fund está abierto a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, dijo la cofundadora Sasha Gallant.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha caracterizado a la USAID como corrupta, costosa e ineficaz y afirmó que la ayuda exterior hacía que los gobiernos y las grandes organizaciones sin fines de lucro dependieran permanentemente de Estados Unidos. Si bien se recortaron o recuperaron cantidades importantes de financiación de ayuda exterior en 2025, el Congreso asignó recientemente US$50.000 millones a varios programas de asistencia exterior, significativamente más de lo que la administración había solicitado.

Los DIV habían ganado previamente apoyo bipartidista, en parte debido al alto retorno de inversión que ofrecen sus programas, lo que también puede ser una métrica muy satisfactoria para los financiadores filantrópicos.

El DIV Fund no reemplazará la financiación para grandes programas que ya están respaldados por evidencia extensa o que pueden ser costosos pero valiosos, como las respuestas humanitarias. Pero Gallant dijo que el fondo espera firmemente que los países donantes continúen financiando estos otros tipos de programas.

“Definitivamente, deberíamos estar entregando en masa las cosas que mejoran los medios de vida de las personas, salvan sus vidas y mantienen a los niños en la escuela”, dijo.

___

La cobertura de LA NACION de temas de filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de la colaboración de LA NACION con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. LA NACION es la única responsable de este contenido. Encuentra los estándares de LA NACION para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.