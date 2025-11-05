LA NACION

Éric Olhats, antiguo mentor de Antoine Griezmann y ex ojeador de la Real Sociedad, fue condenado este martes a seis años de prisión por abusos sexuales a menores y corrupción de menores sobre jóvenes...

Antiguo mentor de Griezmann es condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a menores

Éric Olhats, antiguo mentor de Antoine Griezmann y ex ojeador de la Real Sociedad, fue condenado este martes a seis años de prisión por "abusos sexuales a menores" y "corrupción de menores" sobre jóvenes futbolistas por un tribunal de Bayona (Francia).

El hombre de 62 años había sido denunciado por seis hombres, antiguos jóvenes jugadores del club Aviron Bayonnais y todos ellos menores de 15 años en el momento de los hechos, cometidos entre 1997 y 2002, y más adelante en 2021 y 2022.

Griezmann no era uno de ellos: el jugador del Atlético de Madrid declaró a los investigadores no haber visto ni sufrido ningún comportamiento de ese tipo.

A lo largo de la audiencia, que duró más de 13 horas, Éric Olhats, cazatalentos del club español Real Sociedad desde 2003, negó en bloque todos los hechos que se le reprochan.

Las víctimas señalaron caricias, masturbaciones, SMS fuera de lugar y proyecciones de películas pornográficas en su presencia, cuando Olhats era su entrenador.

Conocido por haber sido el descubridor de Antoine Griezmann en 2005, fue asesor deportivo del internacional francés (104 partidos) hasta 2017.

