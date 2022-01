Antiguos miembros del partido afín a Prayuth lanzan una nueva formación sin el primer ministro tailandés

Varios exmiembros del partido tailandés Palang Pracharat, que presentó en 2019 como candidato a primer ministro al general Prayuth Chan Ocha, han lanzado este miércoles una nueva formación contraria al actual mandatario.

En un comunicado, Uttama Savanayana y Sontirat Sontijirawong, líderes del nuevo partido, han señalado que se llamará Sarng Anacot Thai --que significa Construyendo el Futuro de Tailandia-- y han explicado que se centrará en asuntos económicos, así como en poner fin a las divisiones políticas en el país.

"No propondremos a Prayuth como candidato del partido a primer ministro", ha aclarado Sontirat en declaraciones al diario 'The Bangkok Post'. "No vamos a montar un partido para prolongar el tiempo en el poder de nadie", ha añadido.

El que fuera vice primer ministro del país Somkid Jatusripitak podría hacerse con los apoyos del partido para convertirse en primer ministro. "Personalmente, considero que está capacitado", ha dicho Uttama, que ha aplaudido que "nunca nos haya abandonado".

El partido tiene previsto elegir a tres personas, entre ellos el líder de la formación, antes de decantarse por un solo candidato. Estaba previsto que ambos lanzaran un nuevo partido desde que dimitieron del Palang Pracharath en 2020 en pleno aumento de la tensión en el sendo de la formación.