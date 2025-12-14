Antisemitismo iba en aumento en Australia incluso antes del ataque

TEL AVIV, Israel (AP) — Al menos 11 personas murieron el domingo en un ataque durante una celebración de Janucá en una popular playa de Sídney, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, no tardó en calificarlo como un acto de terrorismo antisemita. El antisemitismo ha ido en aumento en Australia, alimentado en parte por la guerra de Israel en Gaza, incluso cuando los grupos judíos locales han denunciado la falta de apoyo de las autoridades.

A nivel mundial, Australia e Italia experimentaron el mayor aumento de ataques antisemitas en 2024, según Uriya Shavit, quien supervisa un informe anual sobre el antisemitismo global de la Universidad de Tel Aviv.

Las cifras en estos dos países aumentaron mientras que a nivel mundial hubo un ligero descenso en los ataques antisemitas. Australia registró 1.713 incidentes antisemitas.

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a unos 117.000 judíos, según cifras oficiales.

"Esta era realmente una de las comunidades más seguras para los judíos en la historia, caracterizada por la tolerancia religiosa y la coexistencia, y ahora los judíos australianos se preguntan seriamente si tienen un futuro en el país", declaró Shavit. Citó una creciente legitimación de las expresiones de odio hacia los judíos en el discurso público y la falta de disposición del gobierno para abordar el problema.

El rabino Eli Schlanger, de Jabad de Bondi y uno de los principales organizadores del evento donde ocurrió el tiroteo del domingo, estaba entre los muertos, según Jabad, un movimiento internacional del judaísmo ultraortodoxo conocido por sus encendidos públicos de velas en comunidades de todo el mundo.

El Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos, en un comunicado, pidió a los líderes del gobierno que vayan más allá de las palabras.

"El tiempo de hablar ha terminado. Necesitamos liderazgo y acción decisiva ahora para erradicar el flagelo del antisemitismo de la vida pública de Australia, por lo cual la comunidad judía ha estado abogando durante mucho tiempo. El primer deber del gobierno es mantener a sus ciudadanos seguros", dice el comunicado.

Los episodios antisemitas en las dos ciudades más grandes de Australia, Sídney y Melbourne —hogar del 85% de la población judía del país— han atraído la mayor atención porque son graves, inusuales y públicos.

En agosto, Albanese acusó a Irán de organizar dos ataques antisemitas en Australia e indicó que su país estaba cortando relaciones diplomáticas con Teherán en respuesta. No está claro si el ataque del domingo en el evento de Janucá tenía alguna conexión con Irán.

La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad concluyó que Irán había dirigido ataques incendiarios contra Lewis Continental Kitchen, una empresa de alimentos kosher en Sídney, en octubre de 2024, y contra la Sinagoga Adass Israel de Melbourne dos meses después, dijo Albanese.

El tiroteo del domingo estalló durante una ceremonia que marcaba la primera noche de la festividad de Janucá, que comenzó este año el 14 de diciembre. En hebreo, Janucá significa "dedicación", y la festividad conmemora la rededicación del Templo en Jerusalén en el siglo II a.C. Tradicionalmente, los judíos encienden un candelabro ritual, o menorá, con una vela cada noche por ocho noches, en honor al pequeño suministro de aceite ritualmente puro que encontraron en el templo y que duró ocho noches en lugar de solo una.

Jabad ha celebrado a menudo un encendido público de velas en la playa de Bondi para Janucá que atrajo a cientos de personas en años anteriores. Durante Janucá, los líderes de Jabad tradicionalmente colocan menorás en los techos de los automóviles y organizan grandes menorás en lugares públicos.

Jabad es una secta del judaísmo, originalmente basada en Brooklyn, Nueva York, que se centra en expandir la observancia judía mediante el envío de emisarios por todo el mundo, a menudo en lugares con poca o ninguna presencia judía. El portavoz de Jabad, Motti Seligson, indicó que hay sinagogas y programas de Jabad en más de 100 países y que Jabad ha estado en Australia durante décadas.

Los emisarios, conocidos como shlijim, trabajan en todo el mundo, especialmente en áreas con una presencia judía escasa. Son fácilmente reconocibles por su vestimenta tradicional, que incluye trajes negros y sombreros para los hombres y vestimenta modesta para las mujeres.

Ha habido varios ataques contra rabinos y sinagogas de Jabad en todo el mundo. En 2008, nueve personas murieron en un ataque contra una casa de Jabad en Mumbai, India, y una persona murió y tres resultaron heridas en un tiroteo en 2019 en una sinagoga de Jabad en las afueras de San Diego.

La sede global del movimiento está en Crown Heights, Brooklyn, la antigua oficina y sinagoga del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido simplemente como "el Rebe", quien dirigió el movimiento desde 1951 hasta su muerte en 1994. Schneerson sigue siendo una figura religiosa reverenciada en el movimiento, y su tumba en Queens recibe alrededor de 400.000 visitantes al año, según Jabad. El presidente Donald Trump visitó la tumba de Schneerson durante su segunda campaña en 2024.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.