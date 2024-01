La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer cuatro sanciones muy graves para un aficionado "violento" del Athletic Club y "miembro de un grupo radical".

Según indicaron desde el Ministerio del Interior, Antiviolencia solicita para este individuo "identificado" tres sanciones muy graves 60.001 euros cada una y una prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período de dos años "por quebrantar hasta tres veces la prohibición de acceso a los recintos deportivos que tenía en vigor por otra sanción grave cometida anteriormente durante la celebración de un partido de fútbol".

La Comisión Antiviolencia recuerda que la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte recoge como infracción "muy grave el quebrantamiento de las sanciones impuestas en materia de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte".

Además, también propone 40.000 euros de multa al Deportivo Alavés por no retirar del recinto deportivo todas aquellas menciones que, en forma de murales, grafitis y pegatinas dan promoción al grupo radical y violento 'Iraultza 1921', cuyos miembros han cometido numerosas infracciones contrarias a la legislación.

En este sentido, el organismo recalcó al club vitoriano que "está prohibido cualquier tipo de apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o de cualquier tipo de recursos a grupo o colectivo de seguidores de un club, con independencia de tener o no personalidad jurídica, de estar formalizado o no como peña o asociación, si no figura, el citado grupo, sus actividades y sus responsables en el Libro de Registro y si en alguna ocasión ha cometido infracciones tipificadas en esta Ley 19/2007" y que ya ha sido propuesto para sanción en 11 ocasiones anteriores por apoyo o promoción a este grupo ultra.

Además, también pide 10.000 euros de multa al Atlético de Madrid por deficiencias en las medidas de control de control y permanencia de espectadores durante el entrenamiento abierto al público que realizó el pasado 30 de diciembre en el Cívitas Metropolitano en el que fueron introducidas y activadas numerosas bengalas sin que el club tomara las medidas oportunas para el cese inmediato de estos hechos. Antiviolencia puntualizó que el conjunto colchonero ya ha sido propuesto para sanción por hechos similares en las últimas temporadas.