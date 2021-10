Antler recauda más de 300 millones de dólares y amplía su enfoque de inversión hasta la serie C

Nueva york, londres y singapur--(business wire)--oct. 13, 2021--

La empresa mundial de capital riesgo Antler ha anunciado que ha cerrado más de 300 millones de dólares hasta la fecha, lo que le permite ofrecer un apoyo continuado a sus empresas en posteriores rondas de financiación. Entre los inversores de los fondos se encuentran Schroders, Vækstfonden y Phoenix Group.

Antler tiene la misión de mejorar el mundo de manera fundamental, facilitando e invirtiendo en las personas más excepcionales del mundo. El objetivo principal de la empresa seguirá siendo la inversión en la fase de pre-semilla, pero ahora también tiene la capacidad de ofrecer a sus empresas de cartera capital de seguimiento a medida que crecen y escalan, hasta la serie C.

Magnus Grimeland, director general y fundador de Antler, ha declarado: "Seguimos prestando apoyo a nuestros fundadores desde las primeras etapas, y estamos encantados de poder seguir invirtiendo en ellos a medida que crecen. Estamos deseando respaldar a aún más emprendedores que están redefiniendo industrias en el futuro."

Antler está desarrollando y ampliando continuamente su equipo directivo y su presencia mundial. Para ello, Antler ha contratado a los nuevos socios Naman Budhdeo, Erik Jonsson, Jiho Kang y Subir Lohani para dirigir sus nuevos equipos de Canadá, Vietnam, Corea e Indonesia, respectivamente.

Teddy Himler, de SoftBank, también se incorpora como socio del equipo de inversión en fase avanzada.

Antler ha invertido en más de 350 empresas a nivel mundial en más de 30 industrias diferentes desde 2018. De estas empresas, el 40% tienen al menos una cofundadora, con 70 nacionalidades

Antler sigue invirtiendo en las empresas de su cartera a medida que van creciendo. La empresa cuenta con una red mundial de más de 600 asesores expertos y una plataforma en línea de recursos y herramientas, y apoya a las empresas de su cartera con presentaciones a inversores mundiales, asistencia práctica para la entrada en nuevos mercados y acceso a una red mundial de asesores expertos.

Al proporcionar un apoyo y una inversión continuos, Antler confirma su posición como socio a largo plazo para los emprendedores excepcionales, desde el inicio de su viaje hasta las etapas posteriores, cuando escalan.

Antler también tiene la intención de invertir ahora en una serie de empresas de fuera de su cartera en las fases de semilla y serie A. Antler ha creado un equipo para supervisar las inversiones en curso, dirigido por los socios de Antler: Martell Hardenberg, cofundador de Lazada; Teddy Himler, anteriormente de SoftBank; Stefan Jung, anteriormente socio director de Venturra Capital; y Navi Singh, investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT.

Esta evolución en curso se basa en lo que creemos que es una fuerte ventaja estructural en la obtención de flujos de operaciones a partir de inversiones en fase inicial centradas en la región a través de 15 países en 5 continentes, incluyendo: Australia (Melbourne y Sydney), Canadá (Toronto), Dinamarca (Copenhague), Alemania (Berlín), India (Bangalore), Indonesia (Yakarta), Kenia (Nairobi), Noruega (Oslo), Suecia (Estocolmo), Singapur, Corea del Sur (Seúl), Países Bajos (Ámsterdam), Reino Unido (Londres), Estados Unidos (Austin y Nueva York) y Vietnam (Ho Chi Minh).

Lieven Debruyne, director global de Distribución de Schroders, expresó, "Como socio e inversor de Antler desde hace tiempo, estamos encantados de continuar nuestra inversión en Antler. Es una oportunidad única para ganar exposición a una cartera de crecimiento global de empresas tecnológicas innovadoras, y para asegurar un flujo constante de capital que se está invirtiendo en empresas que definirán cómo todos vivimos y trabajamos en el futuro"

Lars Nordal Jensen, director principal de Vækstfonden, manifestó, "Estamos encantados de continuar nuestro compromiso con Antler. Ya hemos invertido anteriormente en Antler, y hemos estado encantados con la contribución abrumadoramente positiva de la firma al ecosistema tecnológico desde su entrada en el mercado. En Vaekstfonden queremos ayudar a impulsar la innovación y las nuevas tecnologías, y por lo tanto estamos muy contentos de ver que Antler continúa su compromiso de apoyar a los fundadores innovadores a lo largo de su viaje"

Sobre Antler

Antler es una empresa mundial de capital riesgo en fase inicial que invierte en las empresas tecnológicas del futuro. La empresa tiene oficinas en la mayoría de los principales centros empresariales del mundo, como Londres, Berlín, Estocolmo, Nueva York, Singapur y Sydney.

Fundada en Singapur en 2017, Antler tiene la misión de mejorar fundamentalmente el mundo habilitando e invirtiendo en las personas más excepcionales del mundo, construyendo equipos de cofundadores complementarios, apoyando a los equipos con una profunda validación del modelo de negocio y proporcionando una plataforma global para escalar. Hasta la fecha, Antler ha invertido en más de 350 empresas a nivel mundial en 30 sectores diferentes. De estas empresas, el 40% tienen al menos una mujer cofundadora, y los fundadores representan 70 nacionalidades. La cartera actual de empresas emergentes de Antler incluye: HomeBase, Reebelo, Qashier, Volopay, Pathzero, Marco Financial , Xanpool, PowerX, y Xailient.

