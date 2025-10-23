Antofagasta estima que la producción anual de cobre estará en el extremo inferior de la previsión

LONDRES, 23 oct (Reuters) - La minera chilena Antofagasta informó el jueves de un modesto aumento del 1% en la producción de cobre del tercer trimestre y dijo que espera una producción anual en el extremo inferior de su rango de previsión de 660.000-700.000 toneladas métricas.

Antofagasta produjo 161.800 toneladas de cobre en el tercer trimestre, lo que eleva la producción en lo que va de año a 476.600 toneladas, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2024.

La empresa explota cuatro minas de cobre en Chile y está ampliando la producción para satisfacer la creciente demanda de los sectores de la electricidad, la construcción y la transición a la energía verde.

La minera redujo su previsión de gasto en capital para el año a US$3600 millones, frente a los US$3900 millones anteriores, debido a la depreciación del peso chileno.

"Se revisa la orientación de gasto en capital para 2025, (...) que vemos como aplazada para el gasto en 2026", dijeron los analistas de Citi.

Antofagasta espera ahora una producción de cobre para 2026 de entre 650.000 y 700.000 toneladas, con una mayor producción de Los Pelambres.

"Una baja orientación (para 2026) en una de las operaciones mineras mejor administradas es probable que sea otro ejemplo de restricción de la oferta para (el) mercado mundial del cobre", dijo Citi.

Los precios del cobre alcanzaron los US$11.000 por tonelada el 9 de octubre, a poca distancia de su máximo histórico de US$11.104,50 establecido en mayo de 2024.