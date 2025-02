Antonelli, joven fichaje de Mercedes, todavía no es "plenamente consciente" de haber llegado a F1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, que debutará a los 18 años en Fórmula 1 esta temporada al volante de un Mercedes para remplazar a Lewis Hamilton, reconoció este martes no ser todavía "plenamente" consciente de haber alcanzado la categoría reina del deporte automóvil.

"Creo que después de esta noche empezaré a darme cuenta de todo", reconoció a varias agencias de prensa, entre ellas la AFP, horas antes de la gran ceremonia inédita que lanzará el martes la 75ª edición del Mundial de F1. "Pero es en Melbourne (sede del primer Gran Premio) donde seré plenamente consciente".

Hay expectativas por ver al joven italiano al volante de su nuevo W16 durante un 'shakedown' (exhibición) organizado por Mercedes a finales de febrero, un día antes del inicio de los ensayos de pretemporada en Baréin, del 26 al 28 de febrero, y a los que seguirá el primer Gran Premio del curso el 16 de marzo en Australia.

Ese GP "será seguramente algo surrealista, cuando entre finalmente en el 'paddock' como piloto oficial", celebra un sonriente Antonelli.

"Será un fin de semana muy emocionante por mi debut, además estoy muy feliz por empezar en Melbourne, me gusta mucho ese sitio, la atmósfera es genial y la energía allí es verdaderamente positiva".

Fenómeno de precocidad en todos los campeonatos en los que ha participado desde los karting hasta la Formula 2, donde terminó 6º el año pasado durante su primera temporada, Antonelli fue anunciado en agosto como piloto titular de Mercedes.

Será compañero del británico George Russell, 6º clasificado del Mundial-2024, y deberá hacer olvidar la marcha a Ferrari del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que cambia de aires tras doce temporadas con Mercedes (2013-2024).

"Me ha dicho sobre todo que disfrute, que no me preocupe por los elementos externos, que trabaje en mí mismo y que aprecie todo esto", respondió Antonelli al ser preguntado sobre si Hamilton le había dado consejos.

Llegado a la F1 en 2007 con McLaren y campeón del mundo la temporada siguiente a los 23 años, el palmarés de Hamilton es un brillante espejo en el que espera mirarse el italiano, que sin embargo prefiere dejar la velocidad para las pistas.

"Cuando reflexiono sobre su temporada 2007, que fue ya increíble porque casi ganó el campeonato en su debut, me digo que lo más impresionante fue su regularidad", analiza Antonelli.

"Lo esencial será empezar con buen pie, por el buen camino, sin intentar pasarme (...) por eso él hizo una temporada extraordinaria y es lo que voy a intentar (...) veremos qué podemos hacer durante la temporada".

