Antonetti de Guardianes busca mejorar el equipo mientras Clase y Ortiz enfrentan cargos

LAS VEGAS (AP) — El ejecutivo de los Guardianes de Cleveland, Chris Antonetti, mantiene el mismo enfoque que adoptó en julio, cuando los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron puestos bajo licencia no disciplinaria con goce de sueldo.

Días después de que Clase y Ortiz fueron acusados de aceptar sobornos de apostadores deportivos para hacer ciertos tipos de lanzamientos, Antonetti se centra en ayudar a que los Guardianes regresen a los playoffs.

“Creo que desde el principio, solo traté de entender qué necesitamos hacer a continuación y cuál es el siguiente paso deseable a seguir”, afirmó Antonetti el miércoles en las reuniones de gerentes generales de las Grandes Ligas.

“Obviamente, hay muchas cosas fuera de nuestro control en este momento. Lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos en lo que podemos, y eso es construir el mejor equipo posible de los Guardianes".

Ortiz se declaró inocente el miércoles, y Clase ha buscado deslindarse de cualquier ilícito por medio de su abogado. Supuestamente, los apostadores ganaron al menos US$460.000 con los lanzamientos amañados.

En reacción al escándalo, las Grandes Ligas trabajaron con sus socios de apuestas deportivas para imponer un límite de US$200 en las llamadas microapuestas y eliminarlas de las combinadas.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, ha pedido a la Comisión de Control de Casinos de su estado que termine por completo con las microapuestas específicas de jugadores.

“Me doy cuenta de que es un tema realmente complicado”, expresó Antonetti, presidente de operaciones depotivas de los Guardianes. “Estoy agradecido por los esfuerzos de las Grandes Ligas de Béisbol y del gobernador DeWine para tratar de encontrar alguna manera de abordar lo que parecía un problema, así que espero que eso sea un paso en la dirección correcta”.

Las llamadas apuestas de proposición también están en el centro de un escándalo en la NBA. El base del Heat de Miami, Terry Rozier, fue arrestado el 24 de octubre y acusado de proporcionar a los apostadores información interna sobre las lesiones de sus compañeros y de retirarse prematuramente de un partido.

Los participantes en las reuniones de gerentes generales de esta semana dijeron que no estaban seguros de si se necesitaba hacer más para aumentar la conciencia sobre las regulaciones de apuestas del béisbol, al señalar que las reglas están publicadas en cada vestuario.

“Tenemos esas conversaciones, muchas de ellas”, comentó Mike Hazen, gerente general de los Diamondbacks de Arizona. “No es algo que se ignore o no se aborde repetidamente. ¿Cuántas veces lo haces? No sé cuál es la respuesta a eso”.

El agente Scott Boras dijo que cada jugador será examinado aún más tras el último escándalo de apuestas en el béisbol, y abogó por eliminar por completo las apuestas de proposición.

“Creo que para los jugadores, la preocupación que tienen es por su integridad”, manifestó Boras. “Se plantea la pregunta cuando un jugador está en el montículo y lanza una bola que va a 55 pies. Tienes que crear un sistema que no permita tal apuesta... Tienes que eliminar esos productos para asegurarte de que la integridad de los peloteros no sea cuestionada”.

Los Atléticos tuvieron su propia experiencia reciente que involucró a un jugador con apuestas deportivas. El relevista Michael Kelly y otros tres peloteros fueron reincorporados el 5 de junio después de una suspensión de un año por apostar en el béisbol mientras estaban en las ligas menores. Los cuatro recibieron el mismo castigo por apostar menos de US$1.000 cada uno.

Los A's, que recientemente terminaron la primera de tres temporadas programadas en West Sacramento, California, planean mudarse a Las Vegas en 2028.

“No dejo de pensar que un equipo en Las Vegas tendrá aún más atención sobre él, y espero que todos los muchachos estén educados para evitarlo”, comentó David Forst, gerente general de los Atléticos. “Tuvimos a Michael Kelly en el vestuario con una suspensión de un año, y estamos muy conscientes de esas cosas”.

Pese a la ausencia de Clase —un cerrador tres veces elegido al Juego de Estrellas— y de Ortiz, Cleveland se recuperó de un déficit de 15 juegos y medio en julio para alcanzar a Detroit y ganar la División Central de la Liga Americana. Los Guardianes fueron eliminados por los Tigers en la primera ronda de los playoffs.

“No tuvimos a ninguno de los dos disponibles para lanzar para nosotros”, dijo Antonetti. “Así que tuvimos que averiguar cómo hacer que esto funcionara”.

