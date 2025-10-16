Antonia Saavedra aúna alta cocina y tradición cervantina en su novela 'Lo que cuece Mari', que presenta mañana en Madrid

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Antonia Saavedra Díaz ha publicado 'Lo que cuece Mari y la farsa servida en plato de oro', una nueva novela que aúna alta cocina y glamour y que se presentará este viernes en la librería Cervantes de Madrid, a las 19.00 horas, presentada por la escritora y periodista Enriqueta de la Cruz.

Como asegura la autora, se trata de "un libro quijotesco, de aventuras, enseñanzas de vida, reflexiones filosóficas y culinarias en la mejor tradición cervantina sobre las aventuras y buen comer, guisar y hacer y proceder".

En la novela, su protagonista, Mari Estrella, es una joven vital, resiliente y emprendedora que viaja al París actual para aprender y enseñar los secretos de la alta cocina en las mejores escuelas y restaurantes. La autora describe un mundo soterrado de estrellas y glamour, donde se esconden los mejores fogones y los misterios de premios y grandezas, apostando por lo humilde y sencillo de la vida, sin olvidar los manjares que alimentan cuerpo y alma. De su mano, el lector se convierte en un visitante gourmet a lugares con encanto y es cómplice de las más disparatadas situaciones.

Las recetas, entre mágicas y reales, se han recopilado por la autora en un segundo volumen que también se presentará este viernes, en el mismo acto. De este modo, la autora inaugura una serie con un segundo tomo que se desarrolla en Dubai, Italia y California, entre otros destinos.

Saavedra, enamorada de la obra de Cervantes, combina de este modo referencias culturales y buenos platos, con magia culinaria así como humanidad, ternura, diálogos con el autor de 'El Quijote', travesuras, bromas y refranes creativos en una obra vibrante que, como argumenta, deja al lector sin respiro ante una prosa y poesía que nacen del alma.