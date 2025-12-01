Antonio Barrul y Fragma Mendoza disputarán este sábado el WBA Iberoamericano de boxeo en el Palacio de Deportes de León

LEÓN, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La ciudad de León acogerá este sábado la 'Noche de las Estrellas VIII' a las 18.30 horas, una velada de boxeo que se celebrará en el Palacio de los Deportes de León y en la que tendrá lugar un combate por el título WBA Iberoamericano entre Antonio Barrul y Fragma Mendoza.

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha presentado la 'Noche de las Estrellas' junto a Antonio Barrul, Vicente Barrul y Diego Crespo.

Con este espectáculo, desarrollado por Barrul Promotions, la ciudad de León se coloca en el mapa del boxeo internacional, ha asegurado Canuria, que ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento de León a las actividades deportivas, ya que son "claves" para dinamizar la economía local, atraer visitantes de otras partes del país y reforzar la proyección de León como una ciudad segura y acogedora para la celebración de grandes espectáculos deportivos.

Por su parte, los organizadores han explicado que el título WBA Iberoamericano es un cinturón con gran prestigio internacional y podría suponer para Antonio Barrul un importante ascenso en las clasificaciones mundiales.

El boxeador leonés, con apenas ocho combates como profesional y ya campeón de España, se medirá a Fragma Mendoza, boxeador de enorme recorrido con un registro de 20 victorias, ocho de ellas por KO y una sola derrota frente al número seis del mundo. Por todo ello han insistido en que será un combate "emocionante y de altísimo nivel" técnico y competitivo.

Además de ese combate, la velada contará con otros siete en los que participarán campeones de España y habrá enfrentamientos internacionales. En ellos participará parte del equipo de Barrul Promotions, dirigido por el entrenador Vicente Barrul y en el descanso se ha programado un gran espectáculo con artistas invitados.