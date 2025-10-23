Antonio Conte promete “sacar el látigo” para enderezar a Napoli antes de enfrentar al Inter

MILÁN (AP) — Antonio Conte actuará como “un domador de tigres” para rectificar a sus jugadores antes del partido de su Napoli en la Serie A el sábado ante el Inter de Milán, su exequipo.

Este es el peor momento para que Napoli enfrente al Inter. El campeón defensor se tambalea tras la derrota 6-2 el martes ante PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, la primera vez que un equipo dirigido por Conte concedió seis goles en un partido.

Conte se mostró inusualmente calmado en la banda durante el encuentro, y no fue su habitual actuar vociferante y estridente.

"Siempre trato de ayudar a mis jugadores", afirmó Conte. "Ciertamente fue mi culpa que fui menos agresivo en el banquillo y perdimos 6-2. La próxima vez traeré el látigo y un taburete como un domador de tigres".

Fue la segunda derrota consecutiva de Napoli, después de que perdieron el fin de semana pasado de visita a Torino en la Serie A, en medio de una crisis de lesiones y acoplar a nuevos jugadores.

"Agregamos nueve jugadores en el verano, eso nos ha costado en cuanto a la cohesión", comentó Conte. "Los veteranos, incluyéndome a mí, necesitamos redescubrir nuestro espíritu, los nuevos deben aprender a encajar y ser humildes y silenciosos".

Napoli recuperó al volante Scott McTominay contra el PSV. Rasmus Hojlund podría volver de su lesión contra el Inter, pero Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka y Amir Rrahmani siguen fuera de acción.

Napoli, Inter y Roma están empatados con 15 puntos, uno detrás del líder AC Milan.

La Rossoneri podría estar cuatro puntos por delante antes de que comience el partido en Nápoles, ya que el viernes reciben al recién ascendido Pisa. La Roma visita el domingo a Sassuolo.

Duelos clave

Inter y Napoli se han repartido los títulos los últimos tres años. El Inter salió campeón en 2024, con Napoli consagrándose en 2023 y 2025. Conte también llevó al Inter a la corona en 2021.

Los Nerazzurri están en medio de una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Venció a la Roma el fin de semana pasado y goleó el martes 4-0 al Union Saint-Gilloise en la Champions.

Igor Tudor, el asediado técnico de la Juventus, regresa a su antiguo club cuando la Bianconeri visite a la Lazio. Renunció como entrenador de la Lazio en 2024 después de tres meses a cargo.

La Juve está a cuatro puntos del Milan, pero no ha ganado desde el 13 de septiembre.

El Milan es el gran favorito para vencer al colista Pisa, pero su única derrota esta temporada fue en el día inaugural contra otro club recién ascendido, Cremonese.

Atalanta es el único equipo invicto en la Serie A. Sin embargo, apenas se ubica octavo con empates en cinco de sus siete partidos, la mayor cantidad en la división.

Viaja a Cremonese, que tiene cuatro empates.

Fuera de acción

Vincenzo Italiano, el entrenador de Bologna, casi con certeza se perderá el viaje a su antiguo club, la Fiorentina, pues fue hospitalizado con neumonía.

El Milan tiene una lista de lesiones tan mala como la del Napoli. Además de Christian Pulisic, la Rossoneri también estarán sin Adrien Rabiot, Ardon Jashari y Pervis Estupiñán, mientras que Christopher Nkunku y Ruben Loftus-Cheek tampoco están completamente recuperados.

El delantero Jesús Rodríguez (Como) y el defensor Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma) son los únicos dos jugadores que cumplen suspensiones este fin de semana. Parma recibe a Como el sábado.

Fuera del campo

Después de que La Liga de España canceló su partido de temporada regular en Miami, la presión está aumentando para que la Serie A cancele los planes para que el AC Milan juegue contra Como en Australia en febrero.

"La Serie A debe hacer lo correcto ante el creciente aislamiento y retirar su propuesta", dijo un comunicado del grupo de aficionados Football Supporters Europe el miércoles.

Los aficionados de Pisa y Hellas Verona no podrán viajar por tres meses a partidos de visita tras los enfrentamientos del fin de semana pasado. La suspensión comienza el viernes con la expedición de Pisa a Milán.

