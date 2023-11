Reprocha a Rebelo de Sousa haber provocado una "crisis política"

MADRID, 18 Nov. 2023 (Europa Press) -

El presidente en funciones de Portugal, António Costa, ha desmentido este sábado al presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre quién convocó a la fiscal general de la República, Lucília Gago, a la sede presidencial para dar explicaciones sobre el proceso judicial del caso 'Influencer', motivo de la dimisión de Costa y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Costa ha planteado en declaraciones a la prensa que no fue él quien pidió la comparecencia de la fiscal en el palacio presidencial el día que se conocieron los registros y detenciones por la investigación. "Tendrán que preguntárselo al presidente qué dije yo públicamente. No se me ocurre nada que haya dicho", ha apuntado Costa, según recoge el diario 'Público'.

Costa ha responsabilizado así a Rebelo de Sousa por una "crisis política irresponsable" por haber decidido convocar elecciones y ha critcado su "buen sentido".

El dirigente socialista ha subrayado que en ningún momento ha publicado las conversaciones que mantuvo con el presidente por "confianza entre las instituciones". "Nunca en ocho años he hablado ni yo, ni por heterónimos, ni escribiendo en los periódicos", ha apuntado.

Costa ha criticado así el adelanto electoral en un contexto internacional "muy pesado". "Todo recomendaba que hubiese tenido buen sentido y no haber desencadenado esta crisis política. Pero una vez desencadenada, el Partido Socialista tiene que hacer como hizo en las últimas elecciones: hablar y movilizar a los portugueses. Porque,, igual que resolvieron la última crisis política irresponsable, ahora debe también resolver esta nueva crisis política", ha argüido.

Para ello ha pedido "mejor solidaridad" para ganar las elecciones de marzo. "El PS tiene que concentrarse en seguir con una buena acción de gobierno que permita continuar la trayectoria económica", ha concluido.