António Costa representará a la UE en la cumbre de Egipto para finalizar el acuerdo de paz en Gaza

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, representará a la Unión Europea en la cumbre de este próximo lunes en la localidad egipcia de Sharm el Sheij donde más de 20 líderes internacionales trabajarán para finalizar el acuerdo de paz para Gaza confeccionado por Estados Unidos.

"El presidente Costa", ha hecho saber un portavoz de su oficina en comentarios recogidos por Europa Press, representará a la UE en la ceremonia para el Plan de Paz para Oriente Próximo; una verdadera oportunidad para construir una paz justa y sostenible".

"La UE está plenamente comprometida a apoyar estos esfuerzos y contribuir a su implementación", concluye la nota.

Además del presidente de EEUU, Donald Trump, o el anfitrión y presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, también se ha confirmado en las últimas horas la presencia de otros líderes internacionales como el rey Abdalá II de Jordania; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el presidente de Francia, Emmanuel Macron o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.