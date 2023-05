Antonio Luque y las canciones de su 'Reality show' cierran la temporada de Las tardes del Foro

Las Tardes del Foro, el ciclo de actuaciones musicales organizado por la Diputación de Huelva, ponen el cierre a la temporada el próximo viernes, 9 de junio, con uno de los mejores representantes del indie nacional: Antonio Luque. El concierto tendrá lugar en el Foro Iberoamericano, con entrada gratuita hasta llenar aforo, bajo reserva en el siguiente enlace ow.ly/EP2V50Oy0sP.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la "incontestable" carrera de Antonio Luque está avalada por 18 discos, que le han reservado "un lugar de honor" en la historia del pop español como letrista "influyente".

Su prosa, "plagada de costumbrismo y de folklore", se ha publicado en libros, como la novela 'Exitus' (2012), en periódicos, revistas y blogs, y ha tenido "parte de culpa" de la reivindicación del castellano en los grupos de la escena independiente.

Antonio Luque (Sr. Chinarro) es "mordaz, rotundo y crítico", y por ello se le señala, entre otros, como portavoz de su generación. Desde su primer disco, grabado en EEUU con la producción de 'Kramer', hasta el último, ha mantenido una constante en cuanto a publicación y calidad, según ha señalado la Diputación.

Su momento de inflexión, en 2005, tuvo lugar con 'El fuego amigo', premiado por diferentes publicaciones como el mejor del año, reconocimiento que fue repetido y aumentado con el siguiente, 'El mundo según' (2006).

El "cenit" de su creatividad continuó con 'Ronroneando' (2008) y 'Presidente' (2011), dos de sus obras "más reivindicadas", y ha seguido editando con regularidad y sin descanso. Su último disco, el decimoctavo, es 'Reality show' (2022) --del que se ha dicho que es "un alegato contra el capitalismo corporativo o la adicción al trabajo, y a favor del sexo, el mar y el sol"--, cuyos temas desgranará en el concierto de Las Tardes del Foro.

Más de 25 años de trayectoria Antonio Luque es el único integrante fijo de Sr. Chinarro, grupo de música sevillano formado en torno a 1990. Su estilo es fundamentalmente indie y sus mayores influencias son grupos ingleses como The Cure, Depeche Mode, Echo and the Bunnymen o New Order. También está influido por artistas españoles como Kiko Veneno, La Dama se Esconde y el cantante sevillano Silvio.

Entre los "mayores" atractivos del Sr. Chinarro están las letras de las canciones, compuestas casi en su totalidad por Antonio Luque, a excepción de algunas en los primeros discos. En ellas se combina el surrealismo y el costumbrismo. Metáforas, dobles sentidos, juegos de palabras e imágenes cotidianas se encuentran sin cesar en toda la producción lírica de Antonio Luque.

Última tarde del foro

El concierto del 9 de junio pondrá el cierre a la temporada de Las Tardes del Foro, el ciclo de actuaciones musicales organizado por la Diputación de Huelva, que se celebran una vez al mes con entrada gratuita hasta llenar aforo.

En octubre, la cantaora onubense Olivia Molina fue la encargada de inaugurar la temporada, acompañada de guitarra, flauta y percusión, para presentar su primer disco, 'Hijos del Corazón'.

A esta actuación le siguió una doble jornada de conciertos en noviembre. Javier Bergia y Begoña Olavide, que interpretaron diferentes poemas de Miguel Hernández a través de la música para rendir homenaje a uno de los grandes poetas del siglo XX.

Por otro lado, otro de los grupos de noviembre fue La Cubanía, grupo de Huelva que nació con el objetivo de dar difusión a toda la música sudamericana en general y a la cubana en particular, cantando canciones de Cuba, Perú, Venezuela y Méjico e intentando mantener el sabor de la música criolla andina, los valses peruanos, la zamba argentina, el son cubano y los boleros universales.

El Rythm and Blue llegó en diciembre a Las tardes del Foro de la mano de Andabluses. Con una dilatada trayectoria y un directo cargado de fuerza y calidez, la banda cerrará con su 'Homenaje a B.B. King' los conciertos de el pasado año.

La primera cita de 2023 trajo en enero a una de las mejores actrices españolas de todos los tiempos. Charo López, con el recital 'Verso a Verso', una actuación junto al barítono Luis Santana, y acompañados al piano por Víctor Carbajo, para se agotaron las entradas en solo unos días.

La música tradicional de las Castillas, como la jota, el fandango y la seguidilla, fue la protagonista en febrero de la mano de Vigüela, formación musical que interpreta la música del centro de la Península Ibérica. Vigüela nació en El Carpio de Tajo a mediados de los años 80 y la suya es la historia de una entrega a un ese legado cultural de una belleza salvaje y muy ignorada.

En marzo, Guillermo Orozco y Antonio Reyes interpretaron las mejores canciones de la historia del cine en Las Tardes del Foro. Desde 'La Misión' o 'Cinema Paradiso' a los grandes musicales de Hollywood, recorrieron una quincena de películas cuyas bandas sonoras forman parte de la vida de los espectadores.

La cantaora onubense Ana de Caro presentó en abril los temas de su trabajo discográfico 'Contigo'. La voz y su personalidad son la mejor carta de presentación de la artista, quien a fuerza de estudio, tesón y trabajo, ha conseguido hacerse un nombre en el mundo del flamenco.

La actuación anterior a la Antonio Luque fue, en mayo, 'Después del silencio', concierto intimista y poético de Ángel Corpa, fundador de Jarcha. Acompañado por Israel Fausto al chelo, el recital incluyó temas del folclore onubense, poemas musicalizados y un homenaje a autores como Pablo Milánés, Aute, y Carlos Cano, entre otros.

