Antonio Mercero firma 'Está lloviendo y te quiero', saga sobre memoria familiar: "Está en las antípodas de Carmen Mola"

El autor Antonio Mercero, que firma en solitario la novela 'Está lloviendo y te quiero' (Planeta), ha asegurado que esta "saga familiar" ambientada en la posguerra española, está "en las antípodas" de lo que escribe con el proyecto literario Carmen Mola --seudónimo tras el que están también Agustín Martínez y Jorge Díaz--. "Ninguno de los tres queríamos hacer un mini Mola en las novelas individuales, aunque me temo que ellos no se han alejado lo suficiente porque tienen un poquito de thriller o de trama un poco negra. Y yo soy, sin duda, el que se ha alejado más de Carmen Mola con esta propuesta ya desde el título. Efectivamente, está las antípodas de Carmen Mola", ha asegurado Mercero en encuentro con la prensa este martes en Madrid.

Por otro lado, ha adelantado que el trío ya trabaja en una nueva novela que verá la luz en 2026 después de un año en el que no han publicado nada bajo el pseudónimo y en el que cada uno lo ha hecho en solitario. Mercero ha bromeado asegurando que están "todo el día juntos". 'Está lloviendo y te quiero' toma el nombre de un guión escrito por el padre del autor --haciéndole así un "homenaje"-- y comienza cuando Mercero encontró en el portal de ventas Wallapop un reloj que había hecho su tatarabuelo, Ramón Mercero, quien era relojero en el pueblo de Lasarte. Este pueblo es el escenario donde el autor coloca la saga familiar, con la Guerra Civil y posguerra como telón de fondo.

"Voy a contar todos estos episodios desde el punto de vista de una localidad muy pequeñita, que yo espero que haga de caja de resonancia del país entero, porque lo que está pasando en esa aldea pasa en realidad en el país entero. Pero nosotros vamos a conocer los pocos tiros que se pegaron en Lasarte y haremos alguna incursión a alguna localidad de Euskadi, donde sí pasó algo en la guerra civil un poco más sonado, como en Guernica. Pero la clave de la historia está contada desde esta aldeita de Lasarte. Todos estos acontecimientos tan bestiales", ha detallado el escritor.

Aunque no se trata de una autobiografía, Mercero ha reconocido que el contexto histórico de su familia es real. "La familia tiene un poquito de las dos cosas: de infierno y de paraíso. Puede ser un maravilloso refugio, puede ser un lugar claustrofóbico que haga que sean muy felices a las personas. Yo no tengo nada idealizado el concepto de la familia, a pesar de que en mi familia he sido bastante feliz, no ha tocado vivir ninguna familia disfuncional ni infernal", ha apuntado.

Sin ser 'thriller', 'Está lloviendo y te quiero' arranca con una búsqueda que desenterrará la historia de su familia en el País Vasco y Madrid, cuatro generaciones marcadas por el "hambre".