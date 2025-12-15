Antonio Mohamed evitó ver los penales en la coronación de Toluca ante Tigres

El argentino Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, confesó que evitó ver las tandas de penales que se ejecutaron el domingo ante Tigres en la definición de la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en el estadio Nemesio Diez.

"Yo los penales ni los vi, solamente escuchaba el ruido", admitió Mohamed en la conferencia de prensa posterior al partido.

En unas tandas de doce cobros por equipo, Mohamed detalló que "vi solamente el de Luis (García, portero del Toluca), el que atajó (Nahuel) Guzmán (arquero de los Tigres)".

"El Turco" Mohamed destacó la resiliencia que tuvieron sus Diablos Rojos, que llegaron al partido de vuelta de la final con una desventaja de 1-0 y luego tuvieron que sobreponerse a un 2-0 global.

"Entramos con un gol tempranero. Fue un golpe fuerte, pero el equipo mostró mucha templanza, no se desesperó, siguió metiendo y corriendo", apuntó Mohamed.

El entrenador argentino reconoció que su equipo pagó el esfuerzo físico que realizó durante casi 60 minutos para lograr el 2-2 global.

"El alargue nos pasó un poco de factura con los jugadores. Ellos tuvieron recambios, por eso el final se nos vinieron encima un poco", comentó Mohamed.

El Turco se mostró agradecido con su plantel, con el que logró cuatro títulos durante 2025: dos Ligas, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup.

"Solo nos faltó la Leagues Cup, nos quedamos eliminados sin perder ningún partido. Una lástima. Pero fue un año que si lo escribíamos, no salía. Ganar cuatro títulos la verdad que fue soñado", resaltó Mohamed, ganador de cinco ligas en México.

El entrenador de 55 años expresó su reconocimiento a los Tigres y a su director técnico, el también argentino Guido Pizarro.

"También quiero felicitar al rival por la grandeza que tiene, felicitar a Guido, que es un amigo, le dije que tiene por delante una carrera grandísima y seguramente va a ganar muchos títulos", apuntó Mohamed.