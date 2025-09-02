Antonio Orozco hará una gira por seis ciudades europeas en marzo de 2026
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
El cantante Antonio Orozco ha anunciado una gira por seis ciudades europeas en marzo de 2026 como extensión de su tour 'La gira de mi vida', con la que recorrerá 25 ciudades españolas para celebrar sus 25 años de trayectoria. Orozco actuará el 5 de marzo en Scala de Londres (Inglaterra), el 6 en Pan Piper de París (Francia), el 7 en The Button Factory de Dublín (Irlanda), el 12 en el Kanzlei Club de Zúrich (Suiza), el 13 en el Lido de Berlín (Alemania) y el 14 en el Acte 3 de Bruselas (Bélgica), ha informado Grupo Clipper's este martes en un comunicado.
Tras una pausa de más de un año, Orozco ha regresado con el álbum 'El tiempo no es oro', el documental 'El método Orozco' y el libro 'Inevitablemente Yo', cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de octubre.
