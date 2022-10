Antonio Rüdiger: "No tengo que jugar todos los partidos, estoy satisfecho con mi rendimiento"

El defensa alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, aseguró este lunes que está "satisfecho" con el rendimiento que está dando en el conjunto madridista, donde tiene claro que no tiene "jugar todos los partidos" por la calidad y amplitud de opciones que hay en el equipo.

"Estoy satisfecho con mi rendimiento y, mirando al Mundial, con los partidos que he jugado estoy en un buen momento. No tengo que jugar todos los partidos porque tenemos un equipo grande y de mucha calidad. Me siento bien y contento, le doy un diez de diez a este tiempo", expresó Rüdiger en la rueda de prensa previa al choque ante el RB Leipzig en la Liga de Campeones.

El central reconoció que estar "sorprendido de lo rápido" que se ha adaptado, un proceso en el que ha tenido "la ayuda" de Toni Kroos y David Alaba. "Estoy muy contento y como dije en mi presentación, siempre voy a dar el cien por cien por este club", advirtió.

Preguntado por su compatriota, que podría poner fin a su carrera cuando acabe contrato este próximo 30 de junio, el internacional recalcó que "es una leyenda en el Real Madrid". "Es un jugador aceptado y respetado en el club y en el equipo. Está disfrutando jugando al fútbol y decidirá él, pero sabe cuanto significa para todos que siga jugando. Para mí marcaba la diferencia en la selección y le vamos a echar de menos en el Mundial", confesó.

"Vinicius es para mí como un hermano pequeño, me ayuda a hablar español y nos podemos entender así. Tiene un potencial enorme, lo sigue mostrando partido a partido y su constancia ayuda al equipo y a él. Espero que pueda ganar el Balón de Oro en el futuro", agregó sobre el extremo brasileño.

En este sentido, y tras su aparición en el puesto 25 de la lista final del trofeo de 'France Football', dejó claro que Karim Benzema "se mereció ganarlo" después de haber jugado "una temporada fantástica el año pasado". "Es la primera vez que mi nombre estaba ahí en el ranking y es bonito, pero no cambia nada en mi cabeza", apuntó.

Finalmente, Rüdiger calificó al RB Leipzig como "un rival con mucha intensidad y con mucha intensidad". "Tiene muchos jugadores muy rápidos y con un atacante muy fuerte como Timo Werner, que tiene un potencial enorme y al que conozco muy bien. Lo importante es que lo muestre en el Mundial, pero no ante nosotros", sentenció con una sonrisa.

