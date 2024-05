Antonio Rüdiger: "Tenemos que disfrutarlo, no todos los días juegas la final de la Champions"

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger advirtió de que tienen que "disfrutar esta semana", porque "no todos los días juegas la final de la Champions", aunque "la historia del club diga lo contrario", con seis finales continentales en la última década, al mismo tiempo que evitó verse como favoritos.

"Siempre es un placer jugar contra un equipo como el Dortmund, porque jugué allí cuando era joven y por supuesto estoy esperando el partido.

Tuve una buena época allí, con muchos talentos, algunos que lo lograron, otros que no. Fue una buena época, una época llena de enseñanza, y estoy muy agradecido", arrancó el alemán en el 'Media Day' celebrado en Valdebebas por la final de la Champions del próximo sábado (21.00).

Los blancos, 14 veces campeón de Europa, se enfrentan al Dortmund, campeón en una ocasión, y ante los que son teóricamente favoritos, aunque eso son "cosas de los medios". "Es una final, no puedes negar a tu oponente, y tienes que estar en tu mejor versión", dijo el central.

"Tienes que disfrutar de este tipo de semana, porque esta semana no viene todos los días, no todos los días juegas la final de la Champions, aunque la historia del club diga lo contrario. Pero no, tienes que disfrutar y salir el sábado a trabajar", agregó sobre los momentos previos de la final europea.

El jugador se proclamó campeón con el Chelsea en 2021 y no encuentra "diferencias" respecto a cómo se vive con el Real Madrid, salvo que en la capital "hay mucha más presión por la historia de este club". "Todos los jugadores que estamos aquí sabemos de qué trata este club", relató. "Mentalmente, lo más importante es que te entrenes bien, comas bien, y que disfrutes del momento, porque no viene todos los días", reiteró.

Rüdiger ya tuvo que parar a delanteros de la talla de Harry Kane y Erling Haaland en semifinales y cuartos de final, ahora será el turno de Niclas Füllkrug, ariete del Dortmund, al que conoce "desde hace mucho". "Es muy físico, es un buen atleta y un buen terminador. Y sí, prepararé lo mismo que he hecho en los partidos anteriores", analizó.

"No sé qué va a pasar mañana. ¿Cómo puedo saber qué va a pasar el sábado? Lo que espero, lo que espero de nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros. Espero que estemos muy disciplinados y bien con el balón, para que Vinícius, Bellingham, hagan goles", afirmó respecto al tipo de partido que espera en la final.

Finalmente, no quiso valorar si es el mejor central del mundo actualmente, algo que "se basa en opiniones". "Lo más importante es que tengo que hacer un buen trabajo para este club, para la gente que me ha traído aquí, para mis compañeros y para mis entrenadores. Eso es lo más importante", zanjó.

