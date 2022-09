Antonio Sanz representará a España en la final mundial de fútbol estilo libre

El español Antonio Sanz será el representante nacional en la final del Mundial Red Bull Street Style, el campeonato del mundo de fútbol 'freestyle', que se celebra el 8 de octubre en el anfiteatro romano del Pula Arena, en Croacia.

Allí se reunirán los mejores 'freestylers' del mundo para medir su creatividad, habilidad técnica y estilo en el que será el décimo aniversario desde que se cuenta con participación femenina en este tipo de eventos.

Antonio Sanz, de 21 años, más conocido como 'Anto', será quien represente a España. "Red Bull Street Style ha sido y es el torneo más importante de freestyle fútbol. Cuando empecé veía este evento inalcanzable", afirmó.

"Recuerdo a los 16 chicos que llegaban a la final haciendo trucos que para mí eran de auténticos súperhéroes. Han sido ídolos para mí, y poder clasificarme para esta final es un sueño hecho realidad", comentó el madrileño.

Las finales del Red Bull Street Style podrán seguirse a través de la retransmisión que hará la Asociación Mundial de Fútbol Freestyle (WFFA) en sus redes sociales, en las que se podrá ver a los participantes haciendo sus trucos y malabares en un entorno de excepción como es un anfiteatro romano.

16 hombres y ocho mujeres serán los que se disputen en Pula, Croacia, salir como campeones del mundo de esta competición, que arrancó en 2008 para premiar a los mejores 'freestylers' de fútbol. Gracias al nuevo sistema de competición, en esta Final Mundial habrá representantes de todos los continentes.

Antonio Sanz reconoce que no se marca una meta en la final "porque la respuesta" que se da "ha ido cambiando". "Al principio, con las clasificaciones nacionales y la europea, mi único objetivo era clasificarme entre los 16 mejores. Ni siquiera tenía en mente estar entre el 'Top-4' y mucho menos ganarlo", explicó.

"Sin embargo, conforme avanzó la cosa y empecé a notar los resultados de tanto entrenamiento, me di cuenta de que podía ganar. Soy súper consciente de mis puntos fuertes y débiles, y del freestyler en el que me estoy convirtiendo. Así que si me preguntas cuál es mi objetivo ahora, te digo que ganar el Mundial", sentenció 'Anto'.

Cada campeón nacional participó en una fase regional de la que han salido los mejores de América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia-Pacífico, entre los que se encuentra el español Antonio Sanz.

La temporada pasada, la final de la Red Bull Street Style se disputó en el Palau de la Música de Valencia, y de ella salieron como campeones del mundo el noruego Erlend Fagerli y la británica Lia Lewis, que pelearán ahora por revalidar su corona en Croacia.