Antony, Nico González y Mikautadze sacuden el último día del mercado en LA NACION

La llegada de Antony al Betis, del argentino Nico González al Atlético de Madrid y del georgiano Georges Mikautadze al Villarreal fueron las operaciones más sonadas este lunes en LaLiga, pocas horas antes del cierre del mercado en el fútbol español.

Ya avanzada la tarde, el Betis anunció que había alcanzado un acuerdo con el Manchester United para incorporar hasta 2030 a Antony, que iniciará así su segunda etapa en el club bético, tras una primera como cedido de febrero a junio.

El club andaluz no detalló la cuantía de la operación, pero habría pagado unos 25 millones de euros (US$29,3 millones), según la prensa española. El jugador ya expresó su deseo de volver al equipo verdiblanco donde, reconoció en una entrevista, se encontró con su mejor versión.

Su rápida adaptación y su rendimiento en el Betis -nueve tantos y seis asistencias en 26 partidos oficiales- hicieron que se ganara el cariño de la afición y el interés del club por ficharlo, aprovechando que el técnico portugués de los 'Red Devils', Rubén Amorim, no contaba con el futbolista de 25 años.

Refuerzo argentino para Simeone

Antes, el Atlético había hecho oficial su octava incorporación de la ventana tras sellar un acuerdo con la Juventus de Turín por Nico González, que se une al cuadro rojiblanco como cedido.

El internacional con la Albiceleste conocerá así el campeonato español, a las órdenes de su compatriota Diego Simeone, luego de haber militado en la Bundesliga (Stuttgart) y en la Serie A (Fiorentina y Juventus).

Tras firmar el contrato con su nuevo equipo, González puso rumbo a Argentina para unirse a la concentración de la selección argentina, con la que conquistó la Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima en 2022 y ha marcado seis goles en 41 partidos.

Récord en el Villarreal

Tampoco se quedó atrás el Villarreal, que cerró el fichaje más caro de su historia, al anunciar la llegada del delantero georgiano, Georges Mikautadze, hasta 2031.

Por Mikautadze, el Lyon recibirá 36 millones de euros (US$42,1 millones), anunció el club francés este lunes.

Cinco millones de euros de esa cantidad son en concepto de bonificaciones. Podría añadirse además un interés del 10% respecto a la plusvalía de una eventual futura operación, precisó el club galo en su comunicado.

También, a última hora de la tarde, la Real Sociedad reveló que ha reforzado el mediocampo con los fichajes de Carlos Soler, procedente del París Saint-Germain, y del venezolano Yangel Herrera, del Girona, ambos hasta 2030.

