Antorcha olímpica llega a Cortina en el aniversario de los Juegos de 1956

AMPEZZO, ITALIA, 26 ene (Reuters) - El relevo de la antorcha olímpica llegó el lunes a Cortina d'Ampezzo, la ciudad de los Dolomitas, en el aniversario 70 de la inauguración de los Juegos de Invierno de 1956 y a días de la cita olímpica en la que esa localidad será coanfitriona

Cortina será el centro de atención mundial cuando junto con Milán constituya la base principal de los Juegos de Invierno, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero

El relevo pasó a primera hora del lunes por Vajont, una zona marcada por la devastadora tragedia de 1963, cuando un corrimiento de tierras provocó inundaciones que causaron la muerte de unas 1.900 personas

Cortina acogerá las carreras olímpicas de esquí alpino femenino, bobsleigh, luge y skeleton en un nuevo centro de deportes de invierno, así como curling

El pueblo sólo tiene unos 5.000 habitantes, pero lleva generaciones siendo un destino popular para esquiadores adinerados. (Reporte de Keith Weir, editado en español por Javier Leira)