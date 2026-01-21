Antropología: la pintura rupestre más antigua suma 67.800 años

La datación de los pigmentos fue realizada bajo la supervisión de Maxime Aubert, de la Universidad Griffith, en Australia, y publicada en la revista Nature.

El diseño descubierto en la gruta de Liang Metanduno es la plantilla de una mano, una suerte de contorno que, según los investigadores, fue elaborado estrechando el espesor de los dedos de modo de crear la impresión general de una mano con forma de garra.

Para Adam Brumm, uno de los coautores del estudio, la pintura "podría simbolizar la idea de una estrecha conexión entre humanos y animales, algo que ya parece evidente en el arte pictórico primitivo de Sulawesi, donde conocemos al menos un ejemplo de una escena con figuras que interpretamos como representaciones de seres en parte humanos y en parte animales".

En la misma isla, ya se han descubierto numerosas cuevas con pinturas rupestres antiguas, como la cueva de Leang Tedongnge, donde en 2017 se hallaron las pinturas consideradas las más antiguas hasta la fecha, con 45.000 años de antigüedad, que representan la imagen estilizada de un jabalí. "Ahora está claro que Sulawesi albergó una de las culturas artísticas más ricas y longevas del mundo, cuyos orígenes se remontan a los primeros asentamientos humanos en la isla, hace al menos 67.800 años", comentó Aubert.

Para datar esta obra, los investigadores emplearon una técnica de datación basada en isótopos de uranio (variantes de este elemento con diferentes pesos atómicos), aplicada a los depósitos minerales microscópicos que se formaron con el tiempo, tanto por encima como por debajo de la pintura.

Los análisis se aplicaron a todos los dibujos de la cueva y demostraron que el sitio se utilizó para la producción artística durante un período excepcionalmente largo, con pinturas creadas a lo largo de al menos 35.000 años, hasta hace aproximadamente 20.000 años.

Este descubrimiento sitúa la primera evidencia de arte rupestre muy atrás en el tiempo, un récord que hasta hace poco ostentaban algunas cuevas de Europa, como El Castillo en España y Chauvet en Francia, con representaciones que datan de hace 30.000 o 40.000 años.

Más allá de su importancia artística y cultural, el descubrimiento también ofrece nuevas e importantes perspectivas sobre los movimientos que llevaron a las primeras poblaciones humanas a ocupar la región australiana, cuya cronología aún se desconoce. "Es muy probable", puntualizó Adhi Agus Oktaviana, de la Universidad Griffith, "que quienes crearon estas pinturas en Sulawesi formaran parte de una población mayor que posteriormente se expandió por la región y finalmente llegó a Australia".

La propia isla de Sulawesi fue probablemente uno de los 'puentes' geográficos por los que pasaron aquellas antiguas poblaciones para luego dirigirse más al sur y al este, durante la Edad de Hielo cuando el nivel del mar era decenas de metros más bajo, hacia el llamado Sahul, un único continente que estaba formado por Australia, Tasmania y Nueva Guinea. (ANSA).