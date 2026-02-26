Anulan decisión de llevar a juicio por violación al futbolista Ben Yedder

La decisión de enviar a juicio por violación al futbolista francés Wissam Ben Yedder quedó anulada este jueves tras el análisis de un recurso, confirmaron a la AFP fuentes judiciales, después de una información al respecto en el diario deportivo francés L'Équipe.

"La cámara de instrucción del tribunal de apelación de Aix-en-Provence (sur de Francia) anuló este 26 de febrero la decisión de procesamiento del 3 de noviembre de 2025 contra el futbolista Wissam Ben Yedder por violación e intento de violación", indicó a la AFP una fuente de ese tribunal.

La justificación de esa decisión se apoyó en "una falta de cargos suficientes" para proceder a ese juicio.

"Estamos muy satisfechos con la decisión. Mi cliente no ha dejado de clamar por su inocencia", declaró a la AFP su abogada, Sophia Kerbaa.

El exatacante de la selección francesa, que firmó a principios de enero con el marroquí Wydad Casablanca, había sido enviado a juicio en noviembre ante el tribunal criminal departamental de Alpes-Marítimos por violación, intento de violación y agresión sexual.

El exjugador del Mónaco y anteriormente del Sevilla, de 35 años, y su hermano Sabri habían sido imputados en 2023 después de las acusaciones de dos mujeres que habían conocido.