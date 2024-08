Anuncia X suspensión de operaciones en Brasil, alegando “órdenes de censura” de juez

Ciudad de méxico (ap) — la plataforma de redes sociales x informó el sábado que cerrará sus operaciones en brasil, afirmando que el ministro del supremo tribunal federal brasileño alexandre de moraes amenazó con arrestar a su representante legal en brasil si no cumplía ciertas órdenes.

X está retirando a todo el personal que le queda en Brasil “con efecto inmediato”, aunque la empresa señaló que el servicio seguirá disponible para los usuarios en Brasil. La empresa no aclaró cómo podía afirmar que suspendía operaciones al tiempo que seguía ofreciendo servicio a los brasileños.

A principios de este año, la empresa tuvo un enfrentamiento con de Moraes sobre la libertad de expresión, cuentas de ultraderecha e información falsa difundida a través de X. La empresa indicó que sus órdenes más recientes equivalían a censura, y compartió una copia del documento en X.

Hasta el sábado, la oficina de prensa del Supremo Tribunal no había respondido los correos electrónicos de The Associated Press para dar sus comentarios o confirmar la veracidad del documento.

En Estados Unidos, la libertad de expresión es un derecho constitucional más permisivo que en muchos países, como Brasil, donde de Moraes ordenó en abril una investigación contra el director general de X, Elon Musk, por la difusión de noticias falsas difamatorias y otra indagación sobre posible obstrucción, incitación y organización delictiva.

Desde hace mucho, la derecha política de Brasil ha caracterizado a de Moraes como alguien que excede sus límites para frenar la libre expresión y emprender una persecución política.

Ya sea al investigar al expresidente Jair Bolsonaro, expulsar de las redes sociales a sus aliados de ultraderecha u ordenar el arresto de los simpatizantes que irrumpieron en las sedes gubernamentales el 8 de enero de 2023, de Moraes ha perseguido agresivamente a aquellos que, en su opinión, socavan la joven democracia de Brasil.

“Moraes ha decidido amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso”, sostuvo la empresa en un comunicado publicado en X.

En un mensaje publicado la mañana del sábado, Musk, autoproclamado “absolutista de la libre expresión” y propietario de X, dijo que de Moraes “es una desgracia absoluta para la justicia”.

