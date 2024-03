SANTA MÓNICA (California) y KYOTO (Japón)--(BUSINESS WIRE)--mar. 10, 2024--

Illumination (sede central: Santa Mónica, CA, EE. UU.; fundador y CEO: Chris Meledandri) y Nintendo Co. LTD. (SEDE: Kioto, Minami-ku, Japón; director representante y presidente: Shuntaro Furukawa, "Nintendo" en adelante) anunciaron hoy que están produciendo una nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros.

El estreno de esta nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros. está previsto para el 3 de abril de 2026 en EE. UU. y en muchos otros mercados de todo el mundo, con estrenos en territorios seleccionados a lo largo del mes de abril.

La película será producida por Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination y Shigeru Miyamoto, director representante, socio de Nintendo, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, y escrita por Matthew Fogel. La película será cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo y distribuida en salas de todo el mundo por Universal Pictures.

Al implicarse a fondo en la producción de la película con el objetivo de poner sonrisas en los rostros de todo el mundo a través del entretenimiento, Nintendo seguirá esforzándose por producir un entretenimiento único y hacerlo llegar al mayor número de personas posible.

Illumination se complace en continuar su asociación con Nintendo, llevando su característica mezcla de alegría y descubrimiento a audiencias de todo el mundo de todas las edades, permitiéndoles conectar con los queridos personajes e historias de una de las franquicias más populares del mundo.

Illumination, fundada por Chris Meledandri en 2007, es una de las principales productoras de películas de animación de la industria del entretenimiento, entre las que se incluyen Despicable Me, la franquicia de animación de más éxito de la historia del cine, así como la película de Super Mario Bros. que batió récords, El Lorax del Dr. Seuss, El Grinch del Dr. Seuss y La vida secreta de las mascotas y las películas de Sing. La biblioteca de Illumination incluye tres de las 10 mejores películas de animación de todos los tiempos. Las icónicas y queridas franquicias de Illumination, con personajes memorables y distintivos, atractivo global y relevancia cultural, recaudaron más de $9000 millones en todo el mundo. Illumination tiene una asociación exclusiva de financiación y distribución con Universal Pictures. La próxima película de Illumination es Despicable Me 4, que se estrenará en los cines el 3 de julio de 2024.

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto (Japón), creó franquicias que se han convertido en nombres conocidos en todo el mundo, como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™, a través de sus productos integrados de hardware y software. Nintendo tiene como objetivo ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todos, fabricando y comercializando dispositivos de videojuegos como la familia de consolas Nintendo Switch™, desarrollando y operando aplicaciones para dispositivos inteligentes, y colaborando con socios en una serie de otras iniciativas de entretenimiento como contenidos visuales y parques temáticos. Nintendo vendió más de 5600 millones de videojuegos y más de 800 millones de unidades de hardware en todo el mundo. Desde el lanzamiento de la Nintendo Entertainment System™ hace más de 30 años, hasta hoy y en el futuro, la misión continua de Nintendo es crear un entretenimiento único que ponga sonrisas en las caras de personas de todo el mundo.

