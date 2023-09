ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los anuncios para ofrecer empleo en Nueva York tendrán que incluir la tasa salarial propuesta al entrar en vigor el domingo una ley de transparencia a nivel estatal, parte de los esfuerzos estatales y municipales cada vez mayores para dar a las mujeres y personas no blancas una herramienta para abogar por un sueldo justo.

Los empleadores con al menos cuatro trabajadores tendrán que revelar los rangos salariales para cualquier empleo que anuncien externamente al público o internamente a los trabajadores interesados en un ascenso o en ser transferidos.

El sueldo transparente, según sus defensores, evitará que los empleadores ofrezcan a algunos candidatos menos o más dinero según su edad, género, raza u otros factores no relacionados con sus capacidades.

Los defensores creen que el cambio también podrá ayudar a los trabajadores mal pagados a caer en la cuenta de que ganan menos que otras personas que realizan el mismo trabajo.

Un mandato de transparencia salarial similar está vigente en la ciudad de Nueva York desde 2022. Ahora, el resto del estado se une a un puñado de otros con leyes similares, incluidos California y Colorado.

“Hay una tendencia, no sólo en las leyes, sino entre los trabajadores, de saber qué pueden anticipar cuando entran a un trabajo. Hay una exigencia de los trabajadores para conocer el rango salarial”, dijo Da Hae Kim, una consejera de política estatal en el Centro Nacional de Derechos para la Mujer.

La ley, aprobada por la gobernadora Kathy Hochul en 2022, también aplicará para empleados remotos que trabajan afuera de Nueva York pero reportan a un supervisor, oficina o sitio de trabajo con sede en el estado. La ley no aplicará a agencias de gobierno ni firmas de ayuda temporal.

Su cumplimento será desafiado, dijo Frank Kerbein, director de recursos humanos en el Consejo Empresarial de Nueva York, que ha criticado la ley por generar mayor carga administrativa a los empleadores.

“Tenemos pequeños empleadores que ni siquiera están enterados de la ley”, dijo Kerbein, quien pronosticó que habrá “mucha falta de cumplimiento no intencional”.

Maysoon Khan es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, un programa nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas con poca difusión.