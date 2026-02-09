Anuncios del Super Bowl buscan superar tiempos difíciles con salud, cuidado y las risas de siempre

En un momento difícil para Estados Unidos, los anunciantes del Super Bowl pidieron a los espectadores que se cuiden a sí mismos y a los demás, y tal vez incluso esbocen una sonrisa.

Ring mostró cómo los vecinos pueden usar sus cámaras de timbre para encontrar mascotas perdidas. Un Clydesdale de Budweiser protegió a un polluelo de águila calva de la lluvia. Novartis promocionó una prueba de sangre que puede detectar el cáncer de próstata. Toyota recordó a los espectadores que usen sus cinturones de seguridad.

Se invocó a Mister Rogers dos veces: Lady Gaga cantó su clásico “Won't You Be My Neighbor?” en un anuncio conmovedor para Rocket Companies, mientras que la Liga Nacional de Fútbol Americano utilizó “You Are Special” para promover su trabajo con organizaciones deportivas juveniles.

"Un hilo conductor en los anuncios del Super Bowl de este año fue el deseo de paz, armonía, comunidad y vecindad", dijo Kimberly Whitler, profesora de mercadotecnia en la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia. "Hay un tema general centrado en las personas que se unen para apoyarse mutuamente".

Estados Unidos está inquieto. La confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo desde 2014 en enero. Los asesinatos de dos manifestantes por agentes federales en Minneapolis el mes pasado provocaron una indignación generalizada. Y el clima invernal ha sido brutal en gran parte del país.

"Hay un trauma colectivo. Todo el mundo está estresado. No importa quién seas, es algo que está afectando a todos", dijo Vann Graves, director ejecutivo del Brandcenter en la Universidad Commonwealth de Virginia.

Los anuncios del Super Bowl, dijo, ofrecen a las personas un respiro muy necesario y un raro momento compartido.

"Ha sido un momento en el que podemos simplemente ser humanos, ser tontos y disfrutar de nosotros mismos", comentó Graves.

Un juego para reír

Hay mucha tontería en los comerciales de este año. Sabrina Carpenter intentó construir al hombre perfecto con Pringles. Benson Boone y Ben Stiller interpretaron a un dúo disco haciendo volteretas sobre Instacart. Andy Samberg, como "Meal Diamond", roció mayonesa Hellmann's en los sándwiches de Elle Fanning y otros clientes de la charcutería. Y Liquid I.V., con un coro de inodoros cantantes, dijo a los espectadores que "miren su orina" para verificar la deshidratación.

Los osos polares, las mascotas tradicionales de Coca-Cola, compartieron una Pepsi en un anuncio que parodia la cámara de besos viral del año pasado. Adrien Brody no pudo dejar de sobreactuar en un comercial para TurboTax.

Los servicios de entrega intentaron superarse entre sí. George Clooney apareció en un anuncio de Grubhub para promover la entrega gratuita en pedidos de 50 dólares o más. Uber Eats reclutó a Matthew McConaughey para convencer a Bradley Cooper y Parker Posey de que el fútbol es una conspiración para hacer que la gente tenga hambre. Y el rapero 50 Cent troleó a Sean "Diddy" Combs en un anuncio para DoorDash.

Super Bowl de IA

La inteligencia artificial estuvo presente en las ondas del Super Bowl.

Oakley Meta promocionó sus gafas habilitadas con IA en dos anuncios llenos de acción que mostraban a Spike Lee, Marshawn Lynch y otros usando las gafas para filmar videos y responder preguntas. Wix debutó con un anuncio para Wix Harmony, que utiliza herramientas de IA para el diseño de sitios web.

Svedka Vodka reclutó a Silverside AI, un estudio de IA, para ayudar a crear su anuncio, que presentaba a su robot mascota FemBot bailando junto a su contraparte masculina, BroBot.

Al igual que la propia IA, los anuncios de IA no están exentos de controversia. El desarrollador de IA Anthropic emitió un par de comerciales señalando que Claude, su chatbot, no tiene anuncios. El CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó su desacuerdo con eso en una publicación reciente en redes sociales; OpenAI dijo el mes pasado que comenzará a probar anuncios como una forma de mantener ChatGPT gratuito.

Amazon también tocó un nervio con un anuncio protagonizado por Chris Hemsworth que se burla de los temores de la gente sobre la IA. El anuncio se emite apenas unos días después de que Amazon despidiera a 16.000 trabajadores corporativos, algunos de los cuales podrían ser reemplazados por IA.

"Sospecho que esto está destinado a ser divertido, pero podría reforzar las preocupaciones muy reales de algunas personas sobre la IA", dijo Tim Calkins, profesor clínico de mercadotecnia en la Universidad Northwestern.

Frenesí de salud

Los anuncios del Super Bowl aún celebraron los bocadillos. Bowen Yang, Scarlett Johansson y Jon Hamm se unieron para promocionar las galletas Ritz. Un agricultor de papas que se retiraba pasó la granja a su hija en un anuncio conmovedor para Lay's.

Pero también hubo un enfoque en la salud. Octavia Spencer y Sofia Vergara instaron a las personas a hacerse pruebas para detectar enfermedades renales en un anuncio para Boehringer Ingelheim.

Mike Tyson habló sobre la muerte de su hermana por obesidad en un anuncio que instaba a las personas a comer alimentos reales y no procesados. El anuncio fue pagado por MAHA Center Inc., una organización sin fines de lucro dirigida por Tony Lyons, un editor y aliado clave del Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Los medicamentos para la pérdida de peso GLP-1 también se hicieron presentes en la fiesta. Novo Nordisk promocionó sus nuevas pastillas Wegovy en un anuncio con Kenan Thompson, DJ Khaled, Danielle Brooks, Ana Gasteyer, John C. Reilly y Danny Trejo. La empresa de telemedicina Ro promocionó sus GLP-1 en un anuncio protagonizado por Serena Williams.

Hims & Hers, que recientemente canceló sus planes de ofrecer su propia pastilla GLP-1, dijo que brinda a todos acceso al tipo de atención médica personalizada que disfrutan los ricos.

"Hubo un número notable de anuncios de salud en el Super Bowl este año", dijo Calkins. Señaló que el anuncio de Novartis sobre el cáncer de próstata y el anuncio de Ro con Serena Williams fueron particularmente efectivos.

"El anuncio de Wegovy promocionando su nueva forma de pastilla fue claro, pero la larga lista de efectos secundarios limitó su impacto", agregó Calkins.

Nostalgia

¿Una forma de hacer que los estadounidenses se sientan mejor? Evocar cálidos recuerdos del pasado.

State Farm inició el juego con un anuncio que presentaba el éxito de Bon Jovi de 1986 "Livin' on a Prayer". Al final del anuncio, Jon Bon Jovi llegó en un convertible rojo para ofrecerle a la actriz Hailee Steinfeld un paseo.

Pero en su mayoría, la noche perteneció a los años 90.

Dunkin' emitió un anuncio parodiando "Good Will Hunting" ("Mente indomable") de 1997 con Ben Affleck, Tom Brady y una serie de estrellas de comedias de los 90, incluyendo a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander y Alfonso Ribeiro. Pokemon, que debutó en 1996, emitió un anuncio celebrando su 30 aniversario.

T-Mobile presentó a los Backstreet Boys cantando una versión de su éxito de 1999 "I Want It That Way". Los Backstreet Boys regresaron en un comercial estilo karaoke para Coinbase, que animó a los espectadores a cantar el éxito de 1997 "Everybody (Backstreet's Back)".

Volkswagen retrocedió hasta 1992 con un comercial ambientado con "Jump Around" de House of Pain. Y Xfinity reunió a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en una reinvención humorística de "Jurassic Park" de 1993 que muestra a Xfinity restaurando la energía en la isla para que nada salga mal.

Whitler comentó que la nostalgia, en forma de celebridades, música o imágenes antiguas, como un anuncio en blanco y negro de Squarespace protagonizado por Emma Stone, se ha vuelto más común en los anuncios del Super Bowl. Su investigación ha demostrado que el 28% de los anuncios en 2015 tenían un elemento de nostalgia; eso aumentó al 54% en 2025, dijo.

Precios récord

Los anunciantes acuden al Super Bowl cada año por la enorme cantidad de personas que ven el partido. En 2025, un récord de 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos vieron el juego a través de plataformas de televisión y streaming.

Jura Liaukonyte, profesora de mercadotecnia en el Colegio de Negocios SC Johnson de la Universidad de Cornell, dijo que las empresas que normalmente tienen que distribuir dólares de publicidad entre plataformas de streaming y televisión pagan una prima por los espacios del Super Bowl para llegar a una audiencia unificada.

Los anuncios del Super Bowl de este año costaron un promedio de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos, pero un puñado de espacios se vendieron por más de 10 millones de dólares, un récord, dijo Peter Lazarus, quien lidera la publicidad y las asociaciones para NBC Sports. Dijo que este febrero, con el Super Bowl, los Juegos Olímpicos de Invierno y el Juego de Estrellas de la NBA, era un "febrero legendario".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.