AP Explica: Implicaciones de suspensión de Israel del suministro de ayuda humanitaria a Gaza

Israel ha frenado la entrada de todos los alimentos y otros bienes a Gaza, en un eco del asedio que impuso en los primeros días de su guerra con Hamás. Naciones Unidas y otros proveedores de ayuda humanitaria están criticando fuertemente la decisión y la califican como una violación del derecho internacional.

“Una herramienta de extorsión”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí. “Un acto imprudente de castigo colectivo”, afirmó Oxfam. El mediador clave, Egipto, acusó a Israel de utilizar “el hambre como arma”.

El hambre ha sido un problema a lo largo de la guerra para más de dos millones de personas en Gaza, y algunos expertos en ayuda habían advertido sobre una posible hambruna. Ahora hay preocupación por perder el progreso que los expertos informaron durante las últimas seis semanas de un alto el fuego.

Israel está tratando de presionar al grupo miliciano Hamás para que acepte lo que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu describe como una propuesta de Estados Unidos para extender la primera fase del alto el fuego en lugar de comenzar negociaciones sobre la segunda fase, que es mucho más difícil. En la fase dos, Hamás liberará a los restantes rehenes vivos a cambio de la retirada de Israel de Gaza y un alto el fuego duradero.

A continuación, un vistazo a lo que significa la decisión de Israel y las reacciones.

Estados Unidos no se ha pronunciado

La primera fase del alto el fuego terminó temprano el domingo. Minutos después, Israel indicó que apoyaba una nueva propuesta para extender esa fase a través de la festividad judía de la Pascua a mediados de abril. La propuesta fue calificada como una de Estados Unidos por el enviado de Oriente Medio, Steve Witkoff. Israel también advirtió que podría reanudar la guerra después de la primera fase si considera que las negociaciones son ineficaces.

Las negociaciones sobre la segunda fase debían comenzar hace un mes, aumentando la incertidumbre en torno a la frágil tregua. Hamás ha insistido en que esas conversaciones comiencen.

Más tarde el domingo, Israel anunció el corte inmediato de la ayuda a Gaza.

El gobierno del presidente Donald Trump no ha emitido ninguna declaración sobre el anuncio de Israel ni sobre su decisión de cortar la ayuda. No está claro cuándo Witkoff visitará nuevamente el Oriente Medio. Se esperaba que visitara la semana pasada.

Estados Unidos, bajo el gobierno de Joe Biden, presionó a Israel para que permitiera más ayuda a Gaza, amenazando con limitar el apoyo a armas. Las organizaciones de ayuda criticaron repetidamente las restricciones israelíes sobre los artículos que ingresan al pequeño territorio costero, mientras que cientos de camiones con ayuda a veces esperaban para entrar.

Israel argumenta que ha permitido suficiente ayuda. Ha culpado de las escaseces a lo que llamó la incapacidad de la ONU para distribuirla y acusó a los milicianos de Hamás de desviar la ayuda.

Durante meses antes del alto el fuego, algunos palestinos dijeron que limitaban las comidas, hurgaban entre la basura y recolectaban hierbas comestibles a medida que las provisiones de alimentos se agotaban.

600 camiones de ayuda al día

La primera fase del alto el fuego entró en vigor el 19 de enero y permitió un aumento de la ayuda a Gaza. Un promedio de 600 camiones con ayuda ingresaron por día. Esos 600 camiones diarios de ayuda debían continuar ingresando a través de las tres fases del alto el fuego.

Sin embargo, Hamás asegura que menos del 50% del número acordado de camiones que transportan combustible, para generadores y otros usos, fueron autorizados a entrar. Hamás también afirma que se negó la entrada de animales vivos y alimento para animales, clave para la seguridad alimentaria.

Aun así, los palestinos en Gaza pudieron abastecerse de algunos suministros.

“El alto el fuego trajo un alivio muy necesario a Gaza, pero estuvo lejos de ser suficiente para cubrir las inmensas necesidades”, indicó el Consejo Noruego para los Refugiados el domingo.

Israel hizo el anuncio horas después que los musulmanes en Gaza marcaran la primera ruptura del ayuno durante el mes sagrado de Ramadán, con largas mesas dispuestas para comidas colectivas serpenteando entre los escombros de edificios destruidos por la guerra.

El repentino corte de ayuda hizo que los palestinos se lanzaran a los mercados. Los precios en Gaza se “triplicaron inmediatamente”, informó Mahmoud Shalabi, subdirector de programas de Medical Aid for Palestinians en el norte de Gaza, a The Associated Press.

Implicaciones legales

Destacadas en la crítica inmediata al corte de ayuda de Israel fueron las declaraciones que calificaban la decisión como una violación.

“El derecho humanitario internacional es claro: debemos tener acceso para entregar ayuda vital que salva vidas”, dijo el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

Horas después del anuncio de Israel, cinco grupos no gubernamentales pidieron a la Corte Suprema de Israel una orden provisional que impida al Estado evitar que la ayuda ingrese a Gaza, alegando que la medida viola las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional y equivale a un crimen de guerra:

“Estas obligaciones no pueden estar condicionadas a consideraciones políticas”, afirmó.

El año pasado, la Corte Penal Internacional señaló que había razones para creer que Israel había utilizado “el hambre como método de guerra” cuando emitió una orden de arresto contra Netanyahu. La acusación también es central en el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa a Israel de genocidio.

El domingo, Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, subrayó que Israel, como potencia ocupante, tiene un “deber absoluto” de facilitar la ayuda humanitaria bajo las Convenciones de Ginebra, y calificó la decisión de Israel como “una reanudación de la estrategia de hambre como crimen de guerra” que llevó a la orden de la CPI.

Los periodistas de The Associated Press Samy Magdy en El Cairo y Josef Federman en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.