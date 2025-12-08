AP Explica: Qué hay detrás de los nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

BANGKOK (AP) — Una historia de enemistad entre Tailandia y Camboya por reclamos territoriales ha vuelto a convertirse en combate abierto, solo unos meses después de que ambas partes acordaran un alto el fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las dos naciones del sudeste asiático lucharon en julio durante cinco días en y alrededor de un territorio fronterizo disputado, causando decenas de muertes civiles y militares y la evacuación de decenas de miles de aldeanos en ambos lados.

El lunes, estallaron los combates más intensos desde el alto el fuego. Aunque no está claro quién disparó primero, Tailandia lanzó ataques aéreos a lo largo de la frontera mientras también estallaban combates terrestres.

La disputa se remonta a principios del siglo XX

Tailandia y Camboya tienen una historia de enemistad de siglos y experimentan tensiones periódicas a lo largo de su frontera terrestre de más de 800 kilómetros (500 millas).

Los reclamos territoriales se derivan en gran medida de un mapa de 1907 creado mientras Camboya estaba bajo el dominio colonial francés, que Tailandia sostiene es inexacto. Muchos tailandeses todavía están molestos por un fallo de 1962 de la Corte Internacional de Justicia, que otorgó la soberanía de la tierra disputada a Camboya, una decisión reafirmada en 2013. El desacuerdo alimentó varios enfrentamientos armados entre 2008 y 2011.

El alto el fuego respaldado por Trump era frágil

Se alcanzó una paz incómoda a finales de julio, cuando Malasia impulsó conversaciones de paz y el presidente Trump llevó a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones advirtiéndoles de la importancia del mercado de Estados Unidos para las exportaciones de ambas naciones, amenazando con retener privilegios comerciales cruciales.

Trump posteriormente afirmó que esta intervención era un ejemplo entre varios de todo el mundo donde sus acciones llevaron a la paz entre naciones en guerra.

El pacto preliminar fue seguido por un acuerdo más detallado en octubre. Sus términos exigían la coordinación de operaciones de desminado, la retirada de armas y equipos pesados de la frontera, la implementación de medidas para restaurar la confianza mutua y abstenerse de retórica dañina y la difusión de información falsa. Ninguna de estas acciones se implementó por completo.

Ambas naciones continuaron librando una amarga guerra de propaganda y ha habido ocasionales brotes menores de violencia transfronteriza.

Una queja importante de Camboya ha sido que Tailandia continúa reteniendo a 18 soldados capturados. Tailandia acusa a Camboya de colocar nuevas minas terrestres en las áreas en disputa que mutilaron a soldados tailandeses. Camboya dice que las minas quedaron de la guerra civil que terminó en 1999.

El fracaso en implementar los términos del alto el fuego fue utilizado por el lado tailandés como excusa para no liberar rápidamente a los prisioneros camboyanos, a pesar de que el acuerdo de octubre instaba a hacerlo "como una demostración del deseo de Tailandia de promover la confianza y la seguridad mutuas."

El conflicto impacta la diplomacia, el comercio y el turismo

Tailandia es uno de los aliados más cercanos y antiguos de Washington. El país también tiene una gran ventaja militar, mejor demostrada por su capacidad mayormente incontestada de usar el poder aéreo.

Pero Camboya también ha estado tratando de fortalecer su posición diplomáticamente. Fue uno de los primeros países en apoyar firmemente una nominación al Premio Nobel de la Paz para Trump, incluso organizando manifestaciones a favor de eso.

Camboya también ha empleado una intensa campaña de propaganda en las redes sociales, retratándose como la parte débil y emitiendo frecuentes acusaciones no verificables sobre las acciones tailandesas. El nacionalismo beligerante ha sido ubicuo en ambos lados.

Washington, por su parte, parece estar tratando activamente de construir mejores relaciones con Camboya para alejarla de su estrecha relación con China, pero eso a su vez ha generado resentimiento en Tailandia.

Camboya ha avanzado más hacia la finalización de un acuerdo comercial con Washington que Tailandia, cuya economía es mucho más grande y compleja.

Las posibles consecuencias económicas van más allá del comercio. Los combates renovados llegan justo cuando la temporada turística de invierno está en su apogeo y corren el riesgo de disuadir a los turistas. El turismo es una fuente importante de ingresos para ambas naciones, que todavía están tratando de recuperarse del golpe que la industria sufrió durante la pandemia de coronavirus.

La competencia cultural también es un factor

La mala relación entre los dos vecinos no se trata solo de reclamos fronterizos superpuestos, sino también de una enemistad cultural profundamente arraigada que tiene sus raíces desde hace siglos, cuando eran grandes imperios en competencia.

En tiempos más modernos, la animosidad ha persistido, ya que el desarrollo de Camboya, obstaculizado por el colonialismo francés y, en la década de 1970, el brutal régimen del Jmer Rojo, ha quedado muy atrás de Tailandia.

Ambos han luchado por reclamos sobre productos culturales que van desde el boxeo, la danza de máscaras, la vestimenta tradicional y la comida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.