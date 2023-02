AP EXPLICA: ¿Qué mató al poeta chileno Pablo Neruda?

SANTIAGO (AP) — A casi 50 años de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda un panel de expertos se apresta a informar si falleció por un cáncer de próstata o si fue envenenado con una toxina cuyos restos aparecieron en su osamenta y en un molar.

Neruda murió 12 días después del golpe militar de 1973 y a horas de partir al exilio en México.

Un grupo de expertos ha señalado durante una década que Neruda no falleció debido a su cáncer y se apresta a emitir un informe que debe precisar si una toxina botulínica en su cuerpo derivó en su deceso, ocurrido el 23 de septiembre de 1973.

A continuación AP explica los principales aspectos del caso.

¿qué se ha dicho sobre la causa de la muerte del poeta?

Neruda militó toda su vida en el Partido Comunista y tras el golpe militar su esposa, Matilde Urrutia, y su chofer, Manuel Araya, lo trasladaron desde su casa museo en Isla Negra, 110 kilómetros al noroeste de la capital chilena, hasta una clínica privada de salud mientras ultimaban los detalles para que abordara un avión que lo llevaría a su exilio. Sin embargo, murió un día antes de viajar a México.

Según la versión oficial falleció por complicaciones de un cáncer de próstata con metástasis y no fue cuestionada en esa época porque la represión se extendía por el país.

Araya ha sostenido por años a The Associated Press que Neruda fue envenenado en la clínica. Afirma que mientras él y Urrutia realizaban encargos del poeta en Isla Negra, Neruda los llamó por teléfono y les dijo: “Vénganse rápido porque yo estaba durmiendo y un doctor me puso una inyección en la guata (estómago), tengo mucho dolor y tengo calor”. Murió horas después.

¿qué han dicho los expertos sobre la causa de muerte de neruda?

Los expertos forenses de Canadá, Chile y Dinamarca se han reunido en tres ocasiones en Santiago, en forma presencial o remota. Neruda fue exhumado en abril de 2013 y siete meses después el grupo confirmó el cáncer y agregó que no se encontraron “agentes químicos relevantes” que pudieran relacionarse con su fallecimiento.

Pero en 2017 informaron el hallazgo de fragmentos de la bacteria Clostridium botulinum en sus restos óseos y en un molar y decidieron que realizarían exámenes genéticos para “confirmar o excluir la acción de terceros en la muerte del poeta”.

Esta bacteria produce la toxina botulínica, el agente causal del botulismo, una enfermedad que ataca el sistema nervioso y puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte.

AP