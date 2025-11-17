AP Fotos: Corona Capital celebra 15 años de música en Ciudad de México
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Corona Capital atrajo a grandes artistas para presentarse en la Ciudad de México en su decimoquinta edición.
El festival internacional es una importante vitrina para actos que incursionan en los mercados latinoamericanos y un evento cultural destacado que atrae a miles de fans de la música.
Este año el Corona fue testigo del debut en México de Chappell Roan y la banda británica Bôa. James regresó tras haber participado en la primera edición del festival en 2010, y Foo Fighters volvió con su nueva formación. Franz Ferdinand, Linkin Park, Alexandra Savior, Garbage y Mogwai también formaron parte del cartel.
Esta es una galería de fotos curada por editores de AP.
