AP nombra a sus Artistas Revelación de 2021

Si en 2020 todo se paralizó por la pandemia, en 2021 las cosas comenzaron a arrancar de nuevo, aunque de manera lenta y tímida. Pero eso no describe a los ocho artistas revelación del año de The Associated Press, quienes se apoderaron del momento con todo y mascarillas.

Ellos son Damson Idris, Simu Liu, Rachel Zegler, Rauw Alejandro, Adrienne Warren, Saweetie, Anupam Tripathi y Sydney Sweeney. Cada uno encontró formas de compartir su arte a pesar de los temores y variantes del virus.

El año pasó rápido para Zegler, quien sin experiencia previa había superado a miles de aspirantes para el papel de María en “West Side Story” ("Amor sin barreras") de Steven Spielberg. La pandemia retrasó el estreno de la película un año, pero la actriz no se detuvo.

Zegler fue seleccionada y filmó la secuela de “Shazam” y obtuvo el papel de Blancanieves para una nueva versión del clásico con actores reales en la que Gal Gadot interpretará a la malvada reina. Luego tuvo que hacer toda la promoción de “West Side Story” y fue invitada a la Gala del Met. “Me salí de mi zona de confort”, dice la joven debutante.

Liu sacó de su elemento al Universo Cinematográfico de Marvel como su primer superhéroe asiático protagonista en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”). Con la dulzura de Spider-Man pero puños mortales, ofreció una actuación que le abrirá muchas puertas.

El camino que tomó Tripathi fue mucho más lento. Durante más de una década, el actor indio que se mudó a Corea del Sur hace más de 10 años pasó innumerables horas cantando en teatros modestos y aceptando papeles pequeños en películas. Entonces vino “Squid Game” y una fama masiva repentina.

La pandemia detuvo en seco el teatro en vivo, por lo que Adrienne Warren dio un giro a su carrera. Mientras esperaba que Broadway reabriera, se dedicó a un proyecto que nunca habría podido realizar si hubiera protagonizado el espectáculo “Tina - The Tina Turner Musical”.

Warren bajó y subió casi 14 kilos (30 libras) para interpretar a la catalizadora de los derechos civiles Mamie Till-Mobley, cuyo hijo Emmett Till fue asesinado en el sur de Estados Unidos donde primaba la segregación racial, en la serie de ABC de próximo estreno “Women of the Movement”. También cofundó la Broadway Advocacy Coalition, que utiliza la narración para desmantelar los sistemas que perpetúan el racismo. Y cuando Broadway subió el telón, regresó para ganar su primer premio Tony.

La popularidad de Idris ha crecido exponencialmente durante las últimas cuatro temporadas de la aclamada serie “Snowfall”. Su destacado papel le brindó otras oportunidades, como aparecer en “The Twilight Zone”, “Black Mirror”, “Farming” y “Outside the Wire” de Netflix.

Sweeney selló su estrellato en 2021 con papeles importantes en la exitosa miniserie de HBO “The White Lotus” y el thriller psicológico sexy de Amazon “The Voyeurs”. También filmó la muy esperada segunda temporada de “Euphoria”, que se estrena en enero, y además de todo eso fundó su propia compañía productora.

La rapera del Área de la Babía de California, Saweetie, tuvo tres éxitos en el Top 40 los últimos tres años, pero en 2021 recibió dos premios Grammy, hizo su debut en “Saturday Night Live” y presentó los Premios MTV a la Música de Europa, en Hungría.

Como ella, Rauw Alejandro ha ido creciendo en popularidad los últimos años, pero 2021 lo catapultó a otro nivel de éxito con cinco canciones en el Top 50, conciertos con entradas agotadas y el reconocimiento de los Grammy. “Este año ha sido mi mejor año y espero que el próximo supere a este”, dice el músico puertorriqueño de música urbana, algo con lo que sus colegas estarían de acuerdo.