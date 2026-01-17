AP obtiene documentos que muestran que Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

WASHINGTON (AP) — Cuando el presidente Donald Trump anunció la audaz captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a la vicepresidenta y antigua asistente del mandatario venezolano como la socia preferida de Estados Unidos para estabilizar Venezuela en medio de una plaga de drogas, corrupción y caos económico.

Lo que no se mencionó fue la nube de sospechas que rodeaba a Delcy Rodríguez antes de convertirse en la presidenta encargada de la atribulada nación a principios de este mes.

De hecho, Rodríguez ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) durante años y en 2022 fue incluso etiquetada como un "objetivo prioritario", una designación que la DEA reserva para sospechosos que se cree tienen un "impacto significativo" en el tráfico de drogas, según registros obtenidos por The Associated Press y más de media docena de funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas del orden de Estados Unidos.

La DEA ha acumulado un archivo de inteligencia detallado sobre Rodríguez que data al menos de 2018, muestran los registros, catalogando a sus conocidos y las acusaciones que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro. Un informante confidencial dijo a la DEA a principios de 2021 que Rodríguez estaba utilizando hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita "como fachada para lavar dinero", según los registros. Tan recientemente como el año pasado, la actual presidenta encargada de Venezuela fue vinculada al presunto intermediario de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero.

El gobierno de Estados Unidos nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Notablemente, para el círculo íntimo de Maduro, ella no está entre los más de una docena de funcionarios venezolanos actuales acusados de narcotráfico junto al presidente derrocado.

El nombre de Rodríguez ha surgido en casi una docena de investigaciones de la DEA, varias de las cuales siguen en curso, involucrando a agentes en oficinas de campo desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York, según supo la AP, que no pudo determinar el enfoque específico de cada investigación.

Tres agentes actuales y anteriores de la DEA que revisaron los registros a petición de la AP dijeron que indican un interés intenso en Rodríguez durante gran parte de su mandato como vicepresidenta, que comenzó en 2018. No estaban autorizados a discutir las investigaciones de la DEA y hablaron bajo condición de anonimato.

Los registros revisados por la AP no aclaran por qué Rodríguez fue elevada a "objetivo prioritario", una designación que requiere documentación extensa para justificar recursos investigativos adicionales. La agencia tiene cientos de objetivos prioritarios en cualquier momento dado, y tener la etiqueta no necesariamente lleva a ser acusado penalmente.

"Estaba en ascenso, por lo que no es sorprendente que pudiera convertirse en un objetivo de alta prioridad con su rol", dijo Kurt Lunkenheimer, un exfiscal federal en Miami que ha manejado múltiples casos relacionados con Venezuela. "El problema es cuando la gente habla de ti y te conviertes en un objetivo de alta prioridad, hay una diferencia entre eso y la evidencia que respalda una acusación".

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondió a correos electrónicos solicitando comentarios.

La DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco respondieron a las peticiones de comentarios. Cuando se le preguntó si el presidente estadounidense confía en Rodríguez, la Casa Blanca remitió a la AP a los comentarios anteriores de Trump sobre una "muy buena conversación" que tuvo con la presidenta encargada el miércoles, un día antes de que ella se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Casi inmediatamente después de la captura de Maduro, Trump comenzó a elogiar a Rodríguez —la semana pasada refiriéndose a ella como una "persona maravillosa"— en estrecho contacto con funcionarios en Washington, incluido el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

El interés de la DEA en Rodríguez surge incluso cuando Trump ha buscado instalarla como la administradora de los intereses estadounidenses para navegar un volátil Venezuela post-Maduro, afirmó Steve Dudley, codirector de InSight Crime, un grupo de expertos enfocado en el crimen organizado en las Américas.

"El actual gobierno de Venezuela es un régimen híbrido-criminal. La única manera de alcanzar una posición de poder en el régimen es, al menos, facilitando actividades criminales", dijo Dudley, quien ha investigado Venezuela durante años. "Esto no es un error en el sistema. Este es el sistema".

En eso coincide la líder opositora María Corina Machado, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves en un intento de impulsar más apoyo estadounidense para la democracia venezolana.

"El sistema de justicia estadounidense tiene suficiente información sobre ella", dijo Machado, refiriéndose a Rodríguez. "Su perfil es bastante claro".

Rodríguez, de 56 años, ascendió al ápice del poder en Venezuela como asistente leal de Maduro, con quien comparte una inclinación izquierdista profundamente arraigada derivada de la muerte de su padre socialista bajo custodia policial cuando ella tenía sólo 7 años. A pesar de culpar a Estados Unidos por la muerte de su padre, ella trabajó constantemente cuando era ministra de Relaciones Exteriores y luego vicepresidenta para atraer inversiones estadounidenses durante el primer gobierno de Trump, contratando cabilderos cercanos a Trump e incluso ordenando a la empresa petrolera estatal hacer una donación de US$500.000 a su comité de investidura.

La ofensiva de encanto fracasó cuando Trump, instado por Rubio, presionó a Maduro para que celebrara elecciones libres y justas. En septiembre de 2018, la Casa Blanca sancionó a Rodríguez, describiéndola como clave para el control de poder de Maduro y su capacidad para "solidificar su gobierno autoritario". También fue sancionada anteriormente por la Unión Europea.

Pero esas acusaciones se centraron en su amenaza a la democracia de Venezuela, no en ninguna supuesta participación en corrupción.

"Venezuela es un Estado fallido que apoya el terrorismo, la corrupción, los abusos de derechos humanos y el narcotráfico en los más altos niveles. No hay nada político en este análisis", dijo Rob Zachariasiewicz, un exagente de la DEA que lideró pesquisas sobre altos funcionarios venezolanos y ahora es socio gerente en Elicius Intelligence, una firma de investigaciones especializadas. "Delcy Rodríguez ha sido parte de esta empresa criminal".

Los registros de la DEA vistos por la AP proporcionan una visión sin precedentes del interés de la agencia en Rodríguez. Gran parte de ello fue impulsado por la División de Operaciones Especiales de élite de la agencia, la misma unidad con sede en Virginia que trabajó con fiscales en Manhattan para acusar a Maduro.

Uno de los registros cita a un informante confidencial no identificado que vincula a Rodríguez con hoteles en la Isla Margarita que supuestamente se utilizan como fachada para lavar dinero. La AP no ha podido confirmar de manera independiente la información.

Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo la isla turística, al noreste del continente venezolano, como un centro estratégico para las rutas de trasiego de drogas hacia el Caribe y Europa. Numerosos traficantes han sido arrestados o han encontrado refugio allí a lo largo de los años, incluidos representantes del cártel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los registros también indican que los federales estaban investigando la participación de Rodríguez en contratos gubernamentales adjudicados al aliado de Maduro, Saab, indagaciones que siguen en curso incluso después que el entonces presidente Joe Biden lo indultara en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros por estadounidenses encarcelados en Venezuela.

El empresario colombiano ascendió a convertirse en uno de los principales solucionadores de problemas de Venezuela a medida que las sanciones estadounidenses cortaron su acceso a divisas y bancos occidentales. Fue arrestado en 2020 por cargos federales de lavado de dinero cuando viajaba de Venezuela a Irán para negociar acuerdos petroleros que ayudaban a ambos países a eludir las sanciones.

Los registros de la DEA también indican el interés de los agentes en la posible participación de Rodríguez en supuestos acuerdos corruptos entre el gobierno y Omar Nassif-Sruji, el cuñado de su pareja romántica de mucho tiempo, Yussef Nassif. Nassif-Sruji y Nassif no respondieron a correos electrónicos y mensajes de texto solicitando comentarios.

Las empresas registradas por los dos hermanos en Hong Kong recibieron más de US$650 millones en contratos del gobierno venezolano entre 2017 y 2019 para importar alimentos y medicinas para diálisis, según copias de los contratos obtenidas en 2021 por el medio de periodismo de investigación venezolano Armando.info.

En conjunto, las investigaciones de la DEA subrayan cómo se ha ejercido el poder durante mucho tiempo en Venezuela, que está clasificado como el tercer país más corrupto del mundo por Transparencia Internacional. Para Rodríguez, también representan algo así como una espada de doble filo sobre su cabeza, dando vida a la amenaza de Trump poco después de la destitución de Maduro de que ella "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro" si no se alineaba. El presidente estadounidense agregó que quería que ella proporcionara a Estados Unidos "acceso total" a las vastas reservas de petróleo del país y otros recursos naturales.

"El simple hecho de ser líder en un régimen altamente corrupto durante más de una década hace lógico que sea un objetivo prioritario para la investigación", explicó David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que ha estudiado Venezuela durante tres décadas. "Seguramente ella sabe esto, y le da al gobierno de Estados Unidos influencia sobre ella. Puede temer que si no hace lo que el gobierno de Trump demanda, podría terminar con una acusación como Maduro".

Mustian reportó desde Nueva York.

Contacte al equipo global de investigación de la AP en Investigative@ap.org o https://www.ap.org/tips/.

Esta historia forma parte de una colaboración en curso entre The Associated Press y FRONTLINE (PBS) que incluye un próximo documental.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.