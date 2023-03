AP pide al TPI una orden de arresto contra un ministro israelí por negar la existencia del pueblo palestino

Acusa a Smotrich de formular "declaraciones racistas y fascistas" y reclama a la UE que le impidan entrar a su territorio

MADRID, 21 Mar. 2023 (Europa Press) -

Las autoridades palestinas han reclamado al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emita "Inmediatamente" una orden de arresto contra el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien el lunes negó la existencia del pueblo palestino.

El Ministerio de Exteriores palestino ha tildado a Smotrich de "terrorista racista" y ha dicho que ha "violado todas las leyes" con sus declaraciones, que ha descrito como "irresponsables" y "nacidas del odio, el terrorismo, el rencor y la afirmación de una superioridad racial de los judíos a expensas del resto de pueblos del mundo".

Así, ha criticado que "las autoridades francesas den permiso al terrorista racista de Smotrich para formular declaraciones racistas y fascistas desde su territorio y negarse a reconocer la existencia del pueblo palestino, tras pedir previamente su eliminación de la faz de la tierra".

"Esperamos que las autoridades francesas rechacen toda conexión con lo que fue dicho por este terrorista racista y nieguen a convertir el territorio francés en una plataforma del racismo, el fascismo y el terrorismo israelí", ha apuntado en un comunicado publicado a través de su página web.

En esta línea, ha reclamado a la Unión Europea (UE) una "postura unificada para evitar la entrada" de Smotrich en los países que componen el bloque y ha reiterado que París debe garantizar que "ninguna actividad que tiene lugar en su territorio viola las leyes ni pide el establecimiento del Gran Estado de Israel a expensas de los derechos y las leyes internacionales".

Por ello, ha apuntado que las palabras de Smotrich son "antisemitas" y ha reiterado que "debe rendir cuentas", antes de afirmar que las palabras del ministro y otros altos cargos del Gobierno de Benjamin Netanyahu "reflejan una mentalidad colonial oscurantista que domina los procesos del Gobierno del Estado ocupante".

El ministerio palestino ha aseverado además que este tipo de posturas "crean un clima para el crecimiento del extremismo y el terrorismo judío contra el pueblo palestino", antes de advertir de que podrían "generar el caos y continuar el ciclo de violencia con el objetivo de sabotear los esfuerzos para lograr la calma".

"Es una mentalidad hostil con la paz y las soluciones políticas al conflicto a partir del principio de los dos estados, fundamentada en la profundización y expansión de los asentamientos para una anexión gradual de la Cisjordania ocupada", ha apostillado en otro comunicado.

Smotrich indicó el lunes desde París que el pueblo es palestino un un invento "de algunos árabes de la región para luchar contra el movimiento sionista". "No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino", señaló.

"El argumento de que no existe un pueblo palestino también debería escucharse entre los árabes en Israel y entre los 'judíos confundidos'", incidió en una ceremonia en la que compareció en un atril con un mapa del Gran Israel que incluye a toda Jordania, lo que llevó a Amán a convocar al embajador israelí para trasladar su protesta.

