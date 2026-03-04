Apagón afecta a la mayor parte de Cuba en medio del estrangulamiento petrolero de EEUU

4 mar (Reuters) - Cuba sufrió el miércoles un apagón en la mayor ‌parte de su ‌territorio, ⁠incluyendo La Habana, informó la compañía eléctrica estatal, mientras el gobierno comunista de la isla enfrenta ​una creciente ⁠presión ⁠por parte de la administración Trump.

El país latinoamericano ha experimentado ​una serie de grandes apagones en los últimos años, ‌incluso antes de que Estados Unidos cortara ​los envíos de petróleo ​a la isla más grande del Caribe. El gobierno de La Habana ha atribuido su crisis económica a décadas de sanciones económicas por parte de Washington.

Un corte más reciente de suministro de ​petróleo de Venezuela y México debido a la presión estadounidense ha empeorado la escasez ⁠existente.

La Unión Eléctrica de Cuba dijo que trabajaba para restablecer el servicio ‌y que el apagón afectó a la isla desde la provincia central de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental.

La central termoeléctrica Felton 1, ubicada en la provincia de Holguín, en el oriente de la isla, se mantiene en funcionamiento ‌y se han activado los protocolos de recuperación, informó el Ministerio ⁠de Energía cubano.

Venezuela, principal proveedor de petróleo de ‌Cuba, no ha realizado envíos desde diciembre. Su ⁠presidente, Nicolás Maduro, fue capturado en un ⁠ataque estadounidense a Caracas a principios de enero, tras el cual Washington ha controlado las exportaciones petroleras del país. México dijo que detendría los suministros luego de que Estados Unidos amenazara ‌con imponer aranceles a ​los países que abastecen de petróleo a la nación caribeña, mientras los cortes de electricidad han obligado al gobierno a racionar servicios clave.

(Reporte de Sandra Gaillard y ‌Sarah Morland; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)