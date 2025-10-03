Apagón de abril en España y Portugal fue "el primero" por sobretensión en Europa
El gran apagón eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril fue "el primero" vinculado a
El gran apagón eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril fue "el primero" vinculado a un problema de sobretensión en Europa, según un informe elaborado por un panel de expertos.
"Es el apagón de electricidad más grave que haya conocido Europa en los últimos veinte años y lo más importante es que es el primero" vinculado a un fenómeno de "sobretensiones en cascada", dijo Damian Cortinas, presidente del consejo de Entso-E, la asociación de gestores de red eléctrica.
El suceso sumió en la oscuridad a España y Portugal, cortó las conexiones a internet y telefónicas, detuvo abruptamente los trenes, obligó a cerrar escuelas y negocios y tumbó los pagos con tarjeta bancaria.
El informe presentado este viernes por el grupo de expertos encargado de llevar a cabo las investigaciones técnicas es todavía preliminar y aún no aborda las causas primarias del suceso.
El gobierno español ya había señalado en junio que la caída eléctrica se debió a un problema de sobretensión en la red que generó "una reacción en cadena" imparable.
