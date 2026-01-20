Apagón de internet en Irán causa estragos en la economía

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los iraníes han estado luchando durante casi dos semanas con el apagón de internet más largo y completo de su historia, uno que no solo ha restringido su acceso a la información y al mundo exterior, sino que también está asfixiando a muchos negocios que dependen de la publicidad en línea.

Las autoridades cortaron el acceso a internet el 8 de enero cuando las protestas a nivel nacional llevaron a una brutal represión que según activistas ha matado a más de 4.000 personas, y cuya cifra real podría ser más alta. Desde entonces, ha habido un acceso mínimo al mundo exterior, con la conectividad restaurada en los últimos días solo para algunos sitios web nacionales. Google también comenzó a funcionar parcialmente como motor de búsqueda, con la mayoría de los resultados inaccesibles.

Las autoridades no han ofrecido un cronograma para el regreso de internet, lo que ha llevado a temores por parte de las empresas en todo el país sobre su futuro.

Un dueño de una tienda de mascotas en Teherán, que habló bajo condición de anonimato como otros por temor a represalias, declaró: “Antes de eso, yo vendía principalmente en Instagram y Telegram, a los cuales ya no tengo acceso. El gobierno ha propuesto dos alternativas nacionales. El punto es que nuestros clientes no están allí, no las usan”.

Los cortes de internet son el más reciente golpe para la economía iraní

El apagón de internet agrava el dolor económico que ya sufren los iraníes. Las protestas, que parecen haberse detenido bajo una sangrienta represión por parte de las autoridades, comenzaron el 28 de diciembre debido a que la moneda rial de Irán cayó a más de 1,4 millones por dólar. Hace 10 años, el rial se cotizaba a 32.000 por dólar. Antes de la Revolución Islámica de 1979, se cotizaba a 70 por dólar.

La caída en picada impulsó la inflación, aumentando el costo de los alimentos y otras necesidades diarias. La presión sobre los bolsillos de los iraníes se vio agravada por los cambios en los precios de la gasolina que también se introdujeron en diciembre, alimentando aún más la ira.

La agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, citó a un viceministro de comunicaciones y tecnología de la información, Ehsan Chitsaz, diciendo que el corte de internet le costó a Irán entre US$ 2,8 millones y US$ 4,3 millones cada día.

Pero el costo real para la economía iraní podría ser mucho mayor. La organización de monitoreo de internet NetBlocks estima que cada día de apagón le cuesta al país más de US$ 37 millones.

El sitio dice que estima el impacto económico de los cortes basándose en indicadores de múltiples fuentes, incluyendo el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia especializada de las Naciones Unidas para la tecnología digital.

Solo en 2021, una estimación del gobierno sugirió que las empresas iraníes ganaron hasta US$ 833 millones al año en ventas a partir de sitios de redes sociales, escribió Dara Conduit, una profesora de la Universidad de Melbourne en Australia, en un artículo publicado por la revista Democratization en junio. Citó una estimación separada que sugiere que las interrupciones de internet alrededor de las protestas de Mahsa Amini en 2022 le costaron a la economía iraní US$ 1.600 millones.

Las consecuencias económicas de las interrupciones de internet en 2022 “arriesgaban aumentar aún más las tensiones en Irán y estimular la movilización de nuevos grupos anti-régimen en las calles en un momento en que el régimen ya enfrentaba una de las amenazas existenciales más serias de su vida”, escribió Conduit.

Se informó que más de 500 personas fueron asesinadas durante esa represión y más de 22.000 detenidas.

Fiscales apuntan a negocios por apoyo a protestas

Mientras tanto, los fiscales también han comenzado a apuntar a algunos negocios en la represión.

La agencia de noticias Mizan del poder judicial informó el martes que los fiscales en Teherán presentaron documentos para confiscar los activos de 60 cafés acusados de participar en las protestas. También anunciaron planes para buscar los activos de atletas, figuras del cine y otros. Algunos cafés en Teherán y Shiraz han sido cerrados por las autoridades, según otros informes.

Los cortes de internet generan más indignación

El daño financiero también ha llevado a algunas personas a discutir abiertamente el apagón.

En la sección de comentarios de una historia sobre el apagón de internet llevada por la agencia de noticias semioficial Fars, que se cree está cerca de la Guardia Revolucionaria paramilitar del país, un lector escribió: “Por el amor de Dios, por favor no dejen que este corte de internet se convierta en algo habitual. Necesitamos la red. Nuestra vida empresarial está desapareciendo. Nuestro negocio está siendo destruido”.

Otro comentarista cuestionó por qué el internet seguía bloqueado después de días sin informes de protestas en las calles.

No es solo el apagón de internet lo que está perjudicando a los negocios. La violenta represión de las protestas y la ola de 26.000 arrestos reportados que siguieron también han deprimido el ánimo de los consumidores.

En la capital de Irán, muchas tiendas y restaurantes están abiertos, pero parecen vacíos ya que los clientes se enfocan principalmente en comestibles y poco más.

“Aquellos que pasan por nuestras tiendas no muestran ningún apetito por comprar”, indicó el dueño de una sastrería de lujo en Teherán. “Solo estamos pagando nuestros gastos regulares, electricidad y personal... pero a cambio, no tenemos nada”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.