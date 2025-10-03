Apagón en la península ibérica fue el primero provocado por sobretensión

BRUSELAS/MADRID, 3 oct (Reuters) -

El apagón masivo que afectó a la en abril es el primero conocido causado por sobretensión, según un informe publicado el viernes por la red europea de gestores de redes de transporte (ENTSO-E).

Este primer informe, publicado antes de la fecha límite legal del 28 de octubre, no analiza las causas profundas del apagón, sino que se centra en la situación de los sistemas eléctricos ese día y la secuencia de los acontecimientos.

El informe, al igual que las investigaciones anteriores, apunta a una subida de tensión como causa inmediata del apagón.

Un informe final, que se publicará en el primer trimestre del año que viene, investigará cuestiones cruciales como las causas profundas, las acciones que se tomaron para controlar la tensión en el sistema y la actuación de los generadores eléctricos para ayudar a controlar la tensión.

Falta de datos y pérdidas inexplicables de generación eléctrica

El informe dice que se desconocen las razones de algunas pérdidas iniciales de generación eléctrica.

Según el informe, siguen faltando algunos datos importantes, en particular relacionados con algunos de de generación que tuvieron lugar antes del apagón. Los propietarios de las centrales eléctricas dicen que no disponen de esos datos, se añade en el informe.

En términos más generales, "recopilar datos completos y de alta calidad resultó muy difícil para esta investigación", en particular de los operadores eléctricos en España, según el informe.

