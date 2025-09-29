Apagón nacional de telecomunicaciones en Afganistán

Afganistán se vio afectado este lunes por un importante apagón en los sistemas de telecomunicación, semanas después de que las autoridades talibanas decidieran cortar la conexión a la fibra óptica en varias provincias para evitar el "vicio".

"Un apagón nacional de las telecomunicaciones está ocurriendo ahora", indicó Netblocks, una organización que supervisa la gobernanza y la ciberseguridad en el mundo.

"Estamos observando una conectividad nacional que está al 14% de los niveles normales", agregó.

Netblocks apuntó que el incidente "parece concordar con la desconexión intencionada del servicio".

AFP perdió el contacto con la oficina de la capital, Kabul, alrededor de las 18:15 (13:15 GMT), incluida la conexión por celular.

Las autoridades talibanas de Afganistán emprendieron una campaña contra internet a principios de mes y cortaron la conexión en varias provincias.

Se trata de una iniciativa del líder supremo, Hibatullah Akhundzada.

El portavoz provincial de Balkh, en el norte, donde se cortó el servicio el 16 de septiembre, indicó en redes sociales que la medida "se tomó para evitar el vicio" pero que se pondrían en marcha "opciones alternativas para suplir las necesidades de conectividad".

En aquel entonces, periodistas de la AFP constataron las mismas restricciones en las provincias de Badakhshan y Takhar, también en el norte, y en las sureñas Kandahar, Helmand, Nangarhar y Uruzgan.

En 2024, el gobierno talibán había promocionado la red de fibra óptica como una "prioridad" para acercar el país al resto del mundo y sacarlo de la pobreza.

Desde que regresaron al poder en 2021, los talibanes impusieron numerosas restricciones, de acuerdo con su rigurosa interpretación de la ley islámica.

