Apagones en Cuba y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Los cubanos sobreviven sin electricidad mientras continúan los apagones y aumentan las tensiones con Estados Unidos.

Los incendios en Argentina arrasan los bosques vírgenes de la Patagonia. Tras la prohibición de vapear en México, los cárteles refuerzan su control sobre un mercado en auge.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 30 de enero y el 5 de febrero de 2026.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com