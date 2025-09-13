Aparición de Keisean Nixon como esquinero clave en buen inicio de la defensiva de Packers

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El jugador de Green Bay Keisean Nixon creyó siempre que podía ser un esquinero principal efectivo para un equipo de la NFL y esperaba con ansias la oportunidad de demostrarlo.

Esa oportunidad le llegó, y la está aprovechando al máximo.

"Siempre supe lo que podía hacer", afirmó Nixon el jueves después de recibir un balón del partido, para que lo conservara como recuerdo de su actuación en la victoria de los Packers por 27-18 sobre los Commanders de Washington. "Como dije, sólo necesitaba el escenario para hacerlo. Ahora que juego afuera, tengo más oportunidades y el balón sale más. Ahora realmente puedo hacer mi juego y lo que quiero hacer".

Nixon, regresador de patadas elegido All-Pro en dos ocasiones, era conocido principalmente por su destreza en los equipos especiales durante la mayor parte de su carrera. Continuó su surgimiento como un jugador capaz en la defensiva al acumular un récord personal de cinco pases defendidos.

"Hizo un trabajo increíble", comentó el entrenador de los Packers, Matt LaFleur. "Esa es la expectativa que tenemos para él todos los días en el campo, que debemos salir a competir. Así que estoy realmente orgulloso de su esfuerzo".

Nixon fue principalmente un esquinero nickel hasta el año pasado, cuando pasó a un rol más propio de un cornerback exterior mientras las lesiones limitaban al dos veces Pro Bowler Jaire Alexander a siete duelos. Alexander fue dado de baja este verano y se unió a los Ravens de Baltimore.

Con la salida de Alexander, los Packers (2-0) necesitaban que alguien asumiera el papel de cubrir al mejor receptor del rival cada semana. Nixon quería ser ese tipo y no dudó en comunicarlo.

Nixon, de 28 años, ha respaldado esa confianza hasta ahora mientras juega un papel vital en una defensiva que no ha permitido que ninguno de sus dos primeros oponentes anote touchdowns sino hasta el último cuarto.

La única anotación de Detroit en el partido inaugural de la temporada de Green Bay llegó en el último minuto de una victoria de los Packers por 27-13. Jayden Daniels completó pases de touchdown a Zach Ertz y Deebo Samuel en el último cuarto el jueves, pero lanzó solo para 200 yardas en 42 intentos de pase.

Los cinco pases defendidos de Nixon representaron el total más alto de cualquier jugador de los Packers desde que Alexander sumó también cinco en una derrota por 29-27 ante los Rams de Los Angeles en 2018.

Qué funciona

La defensiva acumuló cuatro capturas por segundo encuentro consecutivo y limitó a Daniels a 17 yardas en siete acarreos. ... Green Bay ha permitido un total de 97 yardas por tierra en 41 acarreos en sus dos primeros compromisos. Los Packers aún no han permitido un acarreo de touchdown. ... Los Packers no han cometido una pérdida de balón esta temporada.

Qué falta

Green Bay fue penalizado 10 veces. ... Los Packers necesitan evitar errores en equipos especiales.

Matthew Golden recibió un despeje dentro de la línea de 10 yardas y fue tackleado de inmediato, lo que provocó que Green Bay comenzara una serie en su propia yarda cuatro. Los Packers cometieron castigos en otros dos regresos de despeje.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.